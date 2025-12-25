Giran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales

El incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre y dejó un saldo de 24 personas muertas y 15 heridas

La magnitud del incendio provocó una de las tragedias más graves registradas en un establecimiento comercial en la ciudad. [Agencias]

Hermosillo, Sonora.- La investigación por el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 15 heridas, entró en una etapa clave. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que este 24 de diciembre, a las 17.00 horas, se llevará a cabo la primera audiencia inicial del caso en el Juzgado Oral Penal de Hermosillo.

De acuerdo con la autoridad estatal, la audiencia se realizará de manera virtual, vía Zoom, y únicamente tendrán acceso las personas directamente involucradas.

La Fiscalía informó que, conforme avance la diligencia, se dará a conocer información oficial sobre las determinaciones que emita el juez.

Paralelamente, un juez local giró al menos 25 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio culposo, lesiones y otros ilícitos, algunas de las cuales ya fueron ejecutadas durante la madrugada, marcando un avance relevante en la investigación.

Las órdenes fueron emitidas contra José Martín Minero Balvanera y Alberto José Galante, por responsabilidad directa principal, y contra José Luis Alcalá Bernal, por responsabilidad directa, este último también señalado por uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Por conducta culposa e incumplimiento de deber legal, se ordenó la detención de Martín Eduardo Dessens Bringas, Lissette López Godínez, Emanuel Valenzuela Tapia, Jesús Fabián Valenzuela Torres, Viviana Mirazo Granillo, Ernesto Ruiz Carreón, Jesús Ángel Romero Córdova, Armando Castañeda Sánchez y Jesús Fernando Morales Flores.

Mientras que por el delito de incumplimiento de un deber legal, las órdenes de aprehensión alcanzan a Sergio Orlando Flores, Alejandro López Parada, Roberto Saracco Morales, Santa Agustina Aguilar Castillo, José Eufemio Carrillo Atondo, Astarte Corro Ruiz, Martín Manuel Martínez Medina, Carlos Jesús Arias, Juan Manuel González Alvarado, Flor Rosa Ayala Robles Linares, Joaquín Rodríguez Vejar, Alejo Acuña Padilla y Florencio Díaz Amante.

El siniestro ocurrió el 1 de noviembre pasado, alrededor de las 15.00 horas, en la tienda Waldo’s ubicada en las calles Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, en pleno centro de la capital sonorense.

La magnitud del incendio provocó una de las tragedias más graves registradas en un establecimiento comercial en la ciudad.

Aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas legalmente, las autoridades señalaron que la empresa contaba con autorizaciones y registros del programa interno de Protección Civil, aprobado originalmente en 2019.

Sin embargo, en 2021, Protección Civil Estatal emitió una evaluación negativa a dicho programa, lo que derivó en una revisión exhaustiva de documentos, trámites y permisos.

Cierran tiendas Waldos en Sonora; solo operan 2

Como medida preventiva, se ordenó el cierre de las 68 tiendas Waldo’s en Sonora. Hasta el momento, solo dos sucursales, ubicadas en los municipios de Benito Juárez e Ímuris, han sido autorizadas para reabrir tras cumplir con todos los requerimientos oficiales.

El resto de los establecimientos permanecen cerrados mientras atienden observaciones relacionadas principalmente con seguridad estructural, sistemas eléctricos, señalización y planes de evacuación.

La reapertura, precisó la autoridad estatal, será gradual y condicionada estrictamente al cumplimiento de las disposiciones de Protección Civil.