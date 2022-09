Gerard Piqué condiciona a Shakira durante su divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira y Gerard Piqué le hacen frente a un divorcio más que mediático. El mundo se hace eco de cada noticia que sale de ellos. La supuesta infidelidad con una joven publicista de 23 años ocupa las planas de varios digitales diariamente. Sin embargo, hay algo que deben resolver puertas adentros.

La división de bienes será uno de los debates que tanto la colombiana como Gerard Piqué tendrán que acordar en la privacidad. Los famosos suelen generar muchos ingresos y el caso de ellos no es la excepción. Sin ir más lejos, la colombiana debió enfrentar hasta no hace poco un tema de estos con Antonio de la Rúa, la pareja que tuvo antes de comenzar su relación con el jugador del Barcelona.

Y si bien, esta vez Shakira estaba mucho más preparada para estos problemas, lo cierto es que se le está volviendo un trastorno. En las últimas horas se conoció que Gerard Piqué la extorsiona con algo que olvidó en la residencia que compartieron hasta hace poco en España. Es que al parecer la barranquillera dejó olvidado un elemento de mucho valor afectivo para ella.

Según reveló el periodista Jordi Martin, Shakira guarda en la empresa Kosmos del padre de sus hijos todos los premios Grammys que consiguió a lo largo de su carrera. Al parecer el futbolista por algún motivo que desconocemos no se los habría regresado aún. Incluso el comunicador detalló que se espera que en los próximos días comiencen a negociar la entrega de las estatuillas.

Recordemos que Kosmos es la empresa donde Gerard Piqué conoció a su actual pareja Clara Chía Martín. La firma es propiedad del futbolista y entre tantas idas y venidas, luego de las prácticas deportivas, se habrían terminado enamorando de la joven. Por ello no descartan que sea ella misma quien facilite la devolución. Después de todo no debe ser nada agradable ver los premios de la ex de tu pareja todos los días en el trabajo.