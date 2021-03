George R.R. Martin firma contrato con HBO

De acuerdo con el medio estadounidense "The Hollywood Reporter", el contrato de exclusividad tiene una duración de cinco años y un valor de ocho cifras.

E.U.-George R.R. Martín está preparado para ser el nuevo rey del contenido en HBO, pues el autor de Game of Thrones firmó un acuerdo general masivo para desarrollar más programación para la distribuidora y productora de contenidos y su servicio de streaming, HBO Max.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el contrato de George R.R. Martin es de cinco años y tiene un valor de ocho cifras, esto se anuncia luego de la noticia de que habrá una oleada de precuelas de Game of Thrones que se encuentran desarrollando en estos momentos.

En total, la serie constará de cinco proyectos basados en el mundo de fantasía A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin en su etapa de desarrollo, así como House of Dragon que ya se encuentra en plena producción.

El cuatro veces ganador del Emmy también está desarrollando para HBO la serie Who Fears Death (una adaptación de la galardonada novela postapocalíptica de 2011 de Nnedi Okorafor) y Roadmarks (una adaptación de la novela de fantasía de 1979 de Roger Zelazny), de las cuales será productor ejecutivo.

Martin primero llegó a un acuerdo para licenciar sus novelas A Song of Ice and Fire a HBO en 2007, un viaje que lo llevaría a la serie más grande y premiada de HBO de todos los tiempos y a que Martin se convirtiera en uno de los autores más reconocidos del mundo.

El autor de Game of Thrones también tiene algunos proyectos más allá de HBO como Wild Cards, la historia de un superhéroes creados por accidente durante un avasallamiento extraterrestre y el cual está basado en una serie de novelas de antología escritas por George R.R. Martin y otros más como el periodista Tom Wolfe; la serie es producida por Peacock.

En las tierras perdias, un largometraje en desarrollo basado en los cuentos de aventuras de fantasía de George R.R. Martin, con Paul W Anderson y Milla Jovovic, sí los de Resident Evil y Dave Bautista como protagonista.

Y está Meow Wolf, la compañía de entretenimiento inmersivo experiencial de George R.R. Martin, que ahora tiene dos atracciones alucinantes: la aclamada Casa del Eterno Retorno en Santa Fe, Nuevo México, y el recientemente inaugurado Omega Mart en Las Vegas. Un tercero, Meow Wolf’s Kaleidoscope, es un paseo oscuro anunciado para el parque temático Elitch Gardens en Denver, Colorado.

Además, por supuesto, Martin tiene sus novelas ASOIAF, con su tan esperado sexto libro de la saga, The Winds of Winter , que escribe actualmente.