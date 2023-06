Gauff se lleva el duelo de adolescentes ante Andreeva en Roland Garros

PARÍS.- No hace mucho tiempo atrás, Coco Gauff fue siempre la niña en la pista, la subestimada y con menos experiencia que cualquier otra rival que enfrentaba en las grandes citas.

Ahora, aún con precoces 19 años, Gauff es una jugadora versada en el circuito profesional de tenis, alguien que ya alcanzó finales de individuales y dobles en torneos de Grand Slam, y la sexta cabeza de serie de este Abierto del Francia.

El sábado, en Roland Garros, la estadounidense fue la veterana en el estadio Suzanne Lenglen, la jugadora con la calma en un duelo de adolescentes contra Mirra Andreeva, una rusa de 16 años que tuvo que superar la fase clasificatoria y debutante en un grande.

Tras un reñido primer set, uno en el que Gauff estuvo a dos puntos de ganarlo, pero que eventualmente cedió, la estadounidense terminó siendo la mejor. Apuró el paso para acceder a los octavos de final en París con una victoria 6-7 (5), 6-1, 6-1 ante Andreeva, quien recibió una advertencia del juez de silla por conducta antideportiva por azotar una pelota hacia las gradas.

Gauff, quien perdió ante Iga Swiatek en la final de Roland Garros el año pasado, podría verse en el espejo de Andreeva. Sabe lo que es ser una debuta sin que nadie tenga referencias de su juego, pero generando mucha conversación sobre su juventud. El sentir la libertad de jugar sin cargar enormes expectativas.

Después de todo, Gauff tenía 14 años, cuando se convirtió en la jugadora más joven en sortear la etapa previa de Wimbledon, proceder a derrotar a Venus Williams rumbo a la cuarta ronda de ese torneo en 2019.

Gauff ya está algo cansada de hablar sobre ese tema, del cual se refirió de buena manera el sábado.

“A la gente le gusta decir que eres tan chiquita, que apenas esto. Cuando estoy en la pista, nos estamos pensando en nuestra edad. No creo que ella se puso a pensar: ‘yo tengo 16 y ella 19, es más vieja’. Si se pone a pensar en eso, no podría ganar un partido, ya que le ganó a jugadoras más viejas que yo. Y a esa edad, yo no pensaba en eso”, dijo Gauff. “Nada me enfoco en pegarle a la pelota. Es importante mencionar la edad, a veces, pero como jugadora y al pasar por ello, es algo que fastidia un poco… No necesito que se me elogie por la edad o algo así. Prefiero que se me elogie por mi juego”.

Más adelante, Andreeva recibirá loas por su juego, no sólo por su edad. Pero hay que resaltarlo: Esta semana se convirtió en la tenista más joven en ganar un duelo en el cuadro principal de Roland Garros desde 2005.

“Yo soy Mirra, y me gusta jugar tenis”, dijo. “Espero seguir siendo la misma persona en el futuro. Pero el futuro es el futuro, así que no sé lo que pasará”.

Para Gauff, un nuevo duelo contra Swiatek podría darse en los cuartos de final. La número uno del mundo empleó apenas 51 minutos para despachar el sábado 6-0, 6-0 a la china Wang Xinyu. Hasta ahora, Swiatek ha ganado cuatro de seis sets endosando un 6-0.

Elena Rybakina, la reinante campeona de Wimbledon, se dio de baja del torneo antes de su duelo de tercera ronda ante la española Sara Sorribes. Rybakina explicó que estaba indispuesta por enfermedad.

“Quiero dar el 100% y obviamente estoy lejos de estar al 100%”, indicó la kazaja, que sonaba congestionada cuando explicó que tenía fiebre y que no durmió bien las últimas dos noches y que tuvo dificultad para respirar en la sesión de calentamiento el sábado. “Si no puedo respirar no hay oportunidad de poder correr y competir”.

La rival de turno de Sorribes será la brasileña Beatriz Haddad Maia. La 14ta cabeza de serie venció 5-7, 6-4, 7-5 a la rusa Ekaterina Alexandrova (23era preclasificada).

TRIUNFOS SUDAMERICANOS

Las victorias de los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry y el chileno Nicolás Jarry catapultaron a las raquetas sudamericanos a la ronda de octavos de final de un Grand Slam por primera vez en sus carreras.

Cerúndolo (23ero preclasificado) le dio la vuelta al marcador para dejar en el camino 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 al estadounidense Taylor Fritz (9no sembrado) en la pista Suzanne Lenglen.

Para Cerúndolo, las tres victorias que ha cosechado esta semana han sido sus primeras en Roland Garros. Quedó con marca de 5-2 frente a rivales del Top 10 jugando en superficie de arcilla.

“Siento algo especial al haber conseguido vencer a un Top 10”, dijo Cerúndulo, cuyo rival de turno será el danés Holger Rune (6to preclasificado). “Quiero más”.

Rune venció 6-4, 6-1, 6-3 al argentino Genaro Alberto Olivieri, quien — como el número 231 del escalafón de la ATP — fue el jugador de menor ranking en avanzar a la tercera ronda este año.

Etcheverry también tumbó a un cabeza de serie para alcanzar la segunda semana del torneo, imponiéndose 6-3, 7-6 (5), 6-2 sobre el croata Borna Coric (15to).

Jarry, por su parte, doblegó 6-2, 6-3, 6-7 (7), 6-3 al estadounidense Marcos Girón.

Por los octavos de final, Etcheverry se cruzará con el japonés Yoshihito Nishioka (27mo) y Jarry irá contra el noruego Casper Ruud (4), quien perdió ante Rafael Nadal en la final del año pasado en París.

En la antesala de Roland Garros, Jarry atrapó el título del torneo de Ginebra y derrotó a Ruud en los cuartos de final.

“Estas dos semanas han sido increíbles”, dijo Jarry. “Estoy sumando confianza y tengo ganas de seguir así”.