Gasolineros rechazan idea de facturar cada venta de gasolina

NUEVO LAREDO, TAM.- Una factura por cada venta durante el día, es la principal disposición que contempla el SAT para el sector gasolinero, y es una medida que piden los empresarios sea eliminada porque será una carga en costos y procedimientos.

El presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, José Luis Palos Morales, confirmó que sigue en pie la idea del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de solicitar a las estaciones de servicio a facturar cada venta que realicen durante el día, para reportarlo a esa dependencia del gobierno federal.

“Es lo que el SAT planea y todavía no se aplica. Pero la información que tenemos es que la medida sigue contemplada, aunque nosotros esperamos que no se aplique, que no se formalice, porque sí nos afectará. No entendemos para que quieren que realicemos una factura por cada venta”, planteó Palos Morales.

El dueño de cada gasolinera elabora una factura global de todas las ventas registradas en una estación de servicio en el transcurso de un mes, detalló Palos Morales, por lo que no comprenden porque el SAT contempla solicitar una factura de cada venta realizada por día.

En el transcurso del 2019, el sector gasolinero expresó su desacuerdo por la excesiva regulación y en diciembre pasado se anticiparon las posibles nuevas disposiciones fiscales que contempla el SAT.

Se informó que a partir del 2020 todas las estaciones de servicio deberán cumplir con nuevas disposiciones, como emitir facturas y timbrar cada venta realizada, según la miscelánea fiscal 2019 en sus anexos 30, 31 y 32.