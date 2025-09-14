Ganan Jefferson-Wooden y Seville los 100 metros del Mundial de Atletismo

La estadounidense impuso récord de campeonato con 10.61 segundos y el jamaicano venció con 9.77, marcando un claro relevo generacional

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden posa junto a su tiempo tras ganar la final de los 100 metros de mujeres en el Mundial de Atletismo el domingo 14 de septiembre del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

TOKIO.- Melissa Jefferson-Wooden de Estados Unidos y Oblique Seville de Jamaica ganaron el domingo las finales de 100 metros en el Mundial de Atletismo, marcando un cambio generacional en el atletismo.

Jefferson-Wooden arrasó en el campo, terminando en 10,61 segundos para romper la marca de campeonatos mundiales que estableció hace dos años Sha’Carri Richardson. La estadounidense apenas logró colarse a la final y terminó quinta a pesar de correr su mejor marca de la temporada con 10,94.

Seville, quien trabaja con el antiguo entrenador de Usain Bolt, Glen Mills, superó a su compatriota Kishane Thompson para ganar con un tiempo de 9,77. El campeón mundial y olímpico defensor Noah Lyles terminó tercero.