El Dólar
Compra:
$17.60
Venta:
$18.80
EN VIVO

Ganan Jefferson-Wooden y Seville los 100 metros del Mundial de Atletismo

La estadounidense impuso récord de campeonato con 10.61 segundos y el jamaicano venció con 9.77, marcando un claro relevo generacional

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden posa junto a su tiempo tras ganar la final de los 100 metros de mujeres en el Mundial de Atletismo el domingo 14 de septiembre del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)
AP

TOKIO.- Melissa Jefferson-Wooden de Estados Unidos y Oblique Seville de Jamaica ganaron el domingo las finales de 100 metros en el Mundial de Atletismo, marcando un cambio generacional en el atletismo.

Jefferson-Wooden arrasó en el campo, terminando en 10,61 segundos para romper la marca de campeonatos mundiales que estableció hace dos años Sha’Carri Richardson. La estadounidense apenas logró colarse a la final y terminó quinta a pesar de correr su mejor marca de la temporada con 10,94.

Seville, quien trabaja con el antiguo entrenador de Usain Bolt, Glen Mills, superó a su compatriota Kishane Thompson para ganar con un tiempo de 9,77. El campeón mundial y olímpico defensor Noah Lyles terminó tercero.

Guinea Ecuatorial incomunica a isla para reprimir protestas de habitantes
Allanan soldados israelíes casa del cineasta palestino y ganador del Oscar Basel Adra

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.