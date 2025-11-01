Gana Samia Hassan elecciones en Tanzania con más del 97% en medio de denuncias

Opositores y organismos internacionales cuestionaron la legitimidad del proceso, marcado por violencia, represión y acusaciones de autoritarismo contra la presidenta reelecta

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, vota durante las elecciones generales en el centro de votación de Chamwino en Dodoma, Tanzania, el miércoles 29 de octubre deF025. (AP Foto)

KAMPALA, Uganda.- La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ganó unas polémicas elecciones en que obtuvo más del 97% de los votos, según los resultados oficiales anunciados el sábado. A sus dos principales rivales se les impidió contender, lo que la dejó prácticamente sin oposición.

Hassan, quien asumió el poder en 2021, apareció en un evento en la capital administrativa, Dodoma, para recibir el certificado de ganadora de las autoridades electorales. En declaraciones posteriores, resaltó que era notable que los tanzanos votaran abrumadoramente por una gobernante mujer.

Resaltó que ahora que la elección ha terminado, “es momento de unir a nuestro país y no destruir lo que hemos construido durante más de seis décadas”.

“Tomaremos todas las acciones e involucrar a todas las agencias de seguridad a fin de garantizar que el país esté en paz”, añadió.

Como vicepresidenta, Hassan fue automáticamente ascendida cuando su predecesor, John Pombe Magufuli, murió meses después del inicio de su segundo mandato.

El resultado probablemente amplificará las preocupaciones de críticos, grupos de oposición y otros que dijeron que la elección en Tanzania no fue una contienda sino una coronación.

Tundu Lissu, líder del grupo opositor Chadema, lleva meses en prisión, acusado de traición luego de pedir reformas electorales que, según él, eran un requisito previo para elecciones libres y justas. A otro opositor, Luhaga Mpina del grupo ACT-Wazalendo, se le prohibió participar.

Chadema dijo en un comunicado el sábado por la noche que el partido “rechaza firmemente los llamados resultados electorales” que dan la victoria a Hassan.

“Estos resultados no tienen base en la realidad, ya que la verdad es que no se llevó a cabo una elección genuina en Tanzania”, decía el comunicado, acusando a Hassan de mantener el poder por la fuerza.

“Prevenir una escalada mayor”

La consulta del 29 de octubre estuvo marcada por la violencia, ya que los manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades para protestar por la votación y detener el conteo de votos. El ejército fue desplegado para ayudar a la policía a sofocar los disturbios. La conectividad a internet ha sido intermitente en la nación de África Oriental, interrumpiendo los desplazamientos y otras actividades.

Las protestas se han extendido por toda Tanzania, y el gobierno ha pospuesto la reapertura de las universidades, que estaba prevista para el 3 de noviembre.

El sábado había una calma tensa en las calles de Dar es Salaam, la capital comercial. Las fuerzas de seguridad que vigilaban los controles de carreteras pedían que quienes salían mostraran sus credenciales de identidad.

Las autoridades tanzanas no han dicho cuántas personas han muerto o resultado heridas en los enfrentamientos. En una comparecencia remota desde Kenia, un portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Seif Magango, dijo el viernes en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra que había reportes creíbles de 10 muertes en Dar es Salaam y en las ciudades de Shinyanga y Morogoro.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se dijo el viernes preocupado por la situación en Tanzania e instó a todas las partes a “prevenir una escalada mayor”.

En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Canadá y Noruega citaron “reportes creíbles de un gran número de muertes y lesiones considerables, como resultado de la respuesta de seguridad a las protestas”.

Desapariciones forzadas

Lo que estaba en juego para el partido gobernante Chama Cha Mapinduzi, o CCM, era su control del poder tras varias décadas en un momento en que aparecen figuras opositoras carismáticas que esperaban llevar al país hacia un cambio político.

Aun así, el alcance de la victoria electoral es inaudito en la región. Sólo el presidente Paul Kagame, el mandatario autoritario de Ruanda, gana regularmente por un margen igual de aplastante.

Grupos de derechos humanos, incluidos Amnistía Internacional, citaron un patrón de desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales en Tanzania antes de las elecciones.

Un panel de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas reportó en junio más de 200 casos de desapariciones forzadas desde 2019, señalando que estaban “alarmados por los informes de un patrón de represión” antes de las elecciones.

Hassan supervisó “una represión sin precedentes contra los opositores políticos”, aseveró el Grupo Internacional de Crisis en su análisis más reciente. “El gobierno ha restringido la libertad de expresión, desde una prohibición de X y restricciones en la plataforma digital tanzana JamiiForums hasta silenciar voces críticas mediante intimidación o arresto”.

Independencia del Reino Unido

La gestión política de las autoridades tanzanas es notable incluso en un país donde el gobierno de partido único ha sido la norma desde la llegada de la política multipartidista en 1992.

Los críticos del gobierno señalan que los mandatarios anteriores toleraban la oposición al tiempo que mantenían un firme control del poder. A Hassan se le acusa de gobernar con un estilo autoritario que desafía los movimientos democráticos liderados por jóvenes en otras partes de la región.

Una versión del partido gobernante CCM, que mantiene lazos con el Partido Comunista de China, gobierna Tanzania desde su independencia del Reino Unido en 1961, una racha que Hassan extiende con su victoria.

El CCM está fusionado con el Estado, efectivamente a cargo del aparato de seguridad y estructurado de tal manera que surgen nuevos gobernantes cada cinco o 10 años.

La transición ordenada mantuvo la reputación de Tanzania como un oasis de estabilidad política y relativa paz, una razón importante para el considerable apoyo del CCM en todo el país, especialmente entre los votantes rurales.