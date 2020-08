Gana Real Madrid la Youth League

NYON, SUIZA.- El Real Madrid juvenil, bajo el cargo de Raúl González, se convirtió en el campeón de la UEFA Youth League por primera vez en la historia.

El encuentro decisivo se realizó en el Estadio Colovray, en Suiza, y terminó en victoria 3-2 sobre el Benfica. Pablo Rodríguez, autogol de Enrique Jocú y Miguel Gutiérrez marcaron por los merengues.

“Es un grupo extraordinario. Mira que he vivido cosas bonitas en este club, pero esta es comparable a otros grandes momentos que he podido vivir como jugador. Precioso”, dijo Raúl, ex jugador blanco, en declaraciones emitidas por Realmadrid TV.

“Darle la enhorabuena a los chicos porque es un paso importante para su carrera. También es un premio para toda la gente que ha trabajado en cantera. Enhorabuena a todos los madridistas porque esto es de todos”.

El ex delantero blanco, técnico del Castilla que tuvo que hacerse cargo del cuadro juvenil para este torneo ante la marcha al Panathinaikos de Dani Poyatos, logró que el cuadro blanco, que se estrenaba en una Final continental, alzara el trofeo Lennart Johannson, denominado así en honor al ex presidente de la UEFA.