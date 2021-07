Gana Nole Wimbledon; empata a Federer y Nadal

LONDRES.- Novak Djokovic venció a Matteo Berrettini en la Final de Wimbledon para ganar su título 20 de Grand Slam.

El número uno del mundo se recuperó de un bamboleo en el primer set para ganar 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 al italiano.

Fue el sexto título de Wimbledon de Djokovic y el vigésimo en un torneo importante, lo que lo puso empatado en el primer lugar de la lista de todos los tiempos con Roger Federer y Rafael Nadal.

El serbio mejor clasificado se hizo de una ventaja de 4-3 en el cuarto set cuando Berrettini cometió una doble falta y se ganó otra ruptura en el juego final.

Djokovic había liderado 5-2 en el primer set. Berrettini estaba jugando su primera final de Grand Slam.

“Nole” incrementó su colección de trofeos de Grand Slam, una que incluye nueve títulos del Abierto de Australia, tres del Abierto de Estados Unidos y dos del Abierto de Francia, para empatar a sus dos adversarios por la máxima cantidad de “majors” ganados por hombres en la historia del tenis.

El serbio de 34 años también se convirtió en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 que conquista los tres primeros grandes en una temporada.

Podría barrer los cuatro títulos de Grand Slam en un año, algo que ningún hombre ha conseguido desde Laver hace 52 años, en el US Open, que comenzará el 30 de agosto.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021