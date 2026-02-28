Gana Monaco con gol de Balogun mientras PSG amplía ventaja en Ligue 1

PARÍS.- El delantero estadounidense Folarin Balogun prolongó su excelente racha con otro gol el sábado y el Monaco derrotó por 2-0 al Angers en la Ligue 1, mientras el Paris Saint-Germain amplió su ventaja en la cima.

El PSG tenía una ventaja de cuatro puntos en la cima tabla tras vencer 1-0 al Le Havre.

Balogun puso al anfitrión en ventaja a los 57 minutos con su cuarto gol en siete partidos.

La suerte estuvo de su lado cuando su cabezazo conectó con un centro; el balón rebotó en un rival y luego en su pierna antes de cruzar la línea de gol.

El Monaco dominó y con justicia duplicó su ventaja al 62 cuando Simon Adingra definió con un potente disparo curvado desde fuera del área.

Esta fue la tercera victoria consecutiva del Mónaco que subió al séptimo puesto de la clasificación, con el Angers, 12mo, ocho puntos por detrás.

El PSG ganó gracias a Bradley Barcola, quien remató de cabeza al 37 tras un centro del extremo Lee Kang-in. El PSG tuvo varias ocasiones para darle más brillo al marcador, pero un disparo de Khvicha Kvaratskhelia dio en el poste y el arquera de Le Havre, Mory Diaw atajó el penal de Désiré Doué.

El PSG no contó con jugadores lesionados, incluido el delantero estrella Ousmane Dembélé.

El Lens, segundo clasificado, empató 1-1 en la cancha del Strasbourg el viernes.

Primer gol de Nordin con el Rennes

De vuelta en la Ligue 1, Arnaud Nordin anotó el sábado su primer gol con el Rennes en la victoria 1-0 sobre el Tolosa.

A Nordin le costó tener minutos en la Bundesliga con el Mainz y se incorporó al Rennes a préstamo en enero hasta el final de la temporada.

El gol del extremo a los 27 minutos ayudó al Rennes a lograr una tercera victoria consecutiva. El club de Bretaña igualó en puntos al Marsella, cuarto clasificado, que recibe al Lyon el domingo.

En una racha de cinco partidos sin ganar, el Toulouse se mantuvo en el décimo puesto.

Nordin saltó más alto que el defensor Charlie Cresswell y rompió el empate con un cabezazo. Nordin jugó anteriormente para el Saint-Etienne y el Montpellier. Tiene más de 200 partidos de liga francesa en su haber.

El Rennes contrató este mes al entrenador Franck Haise tras la salida de Habib Beye, y se le encomendó la tarea de guiar al equipo al cuarto puesto y a un lugar en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones.

Celebran a las abuelas

Con motivo del Día de las Abuelas en Francia el domingo, el Rennes hizo que los jugadores de ambos equipos saltaran al campo acompañados por 22 abuelas.