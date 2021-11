Gana Lionel Messi su séptimo Balón de Oro

PARÍS.- Lionel Messi logró su séptimo Balón de Oro.

El jugador argentino fue premiado como el mejor jugador del 2021, para así sumar este trofeo a los obtenidos en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Messi es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro, le sigue Cristiano Ronaldo con cinco galardones.

La «Pulga» ganó este año la Copa América con Argentina, su primer trofeo internacional con su Selección, y a nivel de clubes llegó al PSG luego de 17 años en el Barcelona.

«Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años y vuelvo a estar aquí», dijo el argentino en su discurso.

«Me preguntaban cuándo iba a ser mi fecha de retirada, pero estoy en París y muy feliz, con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuándo llegará el momento del adiós, porque disfruto mucho del futbol».

El polaco Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, quedó en el segundo lugar. El delantero no se fue con las manos vacías, pues se llevó el premio al Mejor Goleador del 2021.

Jorginho, campeón con Italia en la Euro 2020 y ganador de la Champions League con el Chelsea, completó la terna. Karim Benzema, quien regresó a la Selección francesa este año, con la que ganó la Nations League, fue cuarto y N’Golo Kanté quinto.

Cristiano Ronaldo quedó en el sexto lugar este año, su primera vez fuera de la terna desde el 2010. Mohamed Salah fue séptimo, Kevin De Bruyne octavo, Kylian Mbappé noveno y Gianluigi Donnarumma completó el Top 10.

Pedri, elemento del Barsa, ganó el Trofeo Kopa como el mejor jugador menor a 21 años. Otra ganadora del cuadro blaugrana fue Alexia Putellas, reconocida a la mejor jugadora del 2021 por ganar con su club la Liga española, Copa de la Reina y la Champions League Femenil.

Donnarumma, ganador de la Euro 2020 con Italia, se llevó el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero.

El Chelsea, campeón de la Champions League, se llevó el premio al mejor equipo del año, primera vez que se entrega.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021