Gana Kristoffersen eslalon nocturno de Schladming y rompe sequía de triunfos

El noruego logró su victoria 34 en Copa del Mundo y se acerca a récord histórico

Henrik Kristoffersen, de Noruega, celebra tras cruzar la meta en la prueba de ski alpino, en la Copa del Mundo de Eslalon, el miércoles 28 de enero de 2026, en Schladming, Austria. (AP Foto/Marco Trovati)

Henrik Kristoffersen, de Noruega, celebra tras cruzar la meta en la prueba de ski alpino, en la Copa del Mundo de Eslalon, el miércoles 28 de enero de 2026, en Schladming, Austria. (AP Foto/Marco Trovati)

SCHLADMING, Austria.- Henrik Kristoffersen terminó su espera de casi 11 meses por otra victoria en la Copa del Mundo el miércoles, al imponerse en el último eslalon antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina.

Compitiendo bajo las luces, Kristoffersen superó a su compatriota noruego y líder de la primera manga Atle Lie McGrath por 0,34 segundos con una última carrera completamente agresiva y salvaje.

La 34ta victoria en su carrera difícilmente podría haber llegado en un lugar más adecuado. Kristoffersen vive en Salzburgo, a una hora en coche de Schladming, donde también logró su primer triunfo en enero de 2014.

“Es un poco una montaña rusa emocional. No lloro mucho. Nunca lloro por dolor o tristeza, pero hoy lloro de alegría”, dijo Kristoffersen en una emotiva entrevista al borde de la pista.

No había triunfado desde que ganó carreras consecutivas en un fin de semana en Eslovenia a principios de marzo.

Kristoffersen ganó la tradicional carrera nocturna por quinta vez, estableciendo un récord y superando al destacado austriaco Benjamin Raich, medallista de oro en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos de 2006 y quien ganó el evento cuatro veces entre 1999 y 2007.

“Quinta vez en Schladming, supongo que esta es mi casa”, dijo Kristoffersen.

La victoria también lo acercó a dos triunfos del récord noruego de Aksel Lund Svindal, quien logró 36 Copas del Mundo antes de retirarse en 2019.

El campeón olímpico vigente Clément Noël registró el tiempo más rápido en la segunda manga. El francés mejoró de la octava a la tercera posición, quedando a 0,54 segundos de Kristoffersen.

El resto del grupo, liderado por Lucas Pinheiro Braathen en cuarto lugar, estaba a más de 1,5 segundos.

Loic Meillard, quien superó a Pinheiro Braathen para ganar un GS en la misma colina el martes, se salió en la segunda manga del eslalon.

Pinheiro Braathen perdió su liderazgo en la clasificación de la temporada de eslalon. Ahora con 451 puntos, está un punto por detrás de su excompañero noruego McGrath.

Kristoffersen, quien se convirtió en el séptimo ganador diferente en nueve carreras de eslalon esta temporada, subió al quinto lugar con 373 puntos.

Hay dos eslalons más programados para marzo.

La última carrera de la Copa del Mundo masculina antes de los Juegos Olímpicos es un descenso en Crans-Montana el domingo.