Gallardo sobre los últimos días de Mastantuono con River: ‘No hay tanto drama’

SEATTLE.- Franco Mastantuono tiene los días contados con River Plate.

Tras consumarse su fichaje con el Real Madrid, la nueva perla del futbol argentino está en la Copa Mundial de Clubes, su último torneo con la camiseta de la banda roja. El atacante de 17 años se irá a España apenas cumpla con su compromiso en este torneo de la FIFA, expandido a 32 equipos.

El primer acto de su adiós a River será el martes al enfrentar al conjunto japonés Urawa Red Diamonds en el estadio Lumen Field de Seattle.

¿Situación extraña?

“No es tan complejo. Eso es lo que viene de afuera. No hay tanto drama para hacer. Lo apoyamos y lo acompañamos”, respondió Marcelo Gallardo, el técnico del Millonario, en la víspera del debut en el Grupo E.

Fue su primer pronunciamiento sobre la venta de Mastantuono.

“Quiero ser medido. Prefiero enfocarme en el plano futbolístico y nada más”, señaló Gallardo. “Hay que apostar a que el equipo y Franco puedan estar lo más naturalmente posible viviendo este acontecimiento deportivo. Ese es el foco”.

La transferencia de Mastantuono —un monto récord para el fútbol argentino— se oficializó el jueves pasado. El plan es que se una al Madrid, que también está disputando el Mundial de Clubes, a partir del 14 de agosto.

El de Mastantuono ha sido el tercer gran fichaje del Madrid en las últimas semanas al abrirse una ventana de transferencias especial de cara al torneo en Estados Unidos. Ya había incorporado a los defensores Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen.

Firmó cuatro goles y proporcionó dos asistencias para River en la primera parte de la liga argentina esta temporada, incluyendo un magistral gol de tiro libre en una victoria ante su acérrimo rival Boca Juniors.

River detalló que Mastantuono ejecutó su cláusula de rescisión, en conjunto con el Madrid, un acuerdo que le costará al club español 63 millones de euros (72 millones de dólares).

Gallardo se refirió al manejo de las emociones con un jugador que a inicios de este mes debutó con la selección absoluta de Argentina.

“Lo voy a gestionar como lo estoy gestionando. Como alguien que tiene deseos de jugar al fútbol”, indicó el timonel de River. “El chico tiene ese deseo. Muestra sus ganas de jugar. No hay que desgastarse en eso. Es un jugador que, si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará”.

River también enfrentará al Monterrey de México y cerrará la fase de grupos contra el Inter de Milan, flamante subcampeón de la Liga de Campeones de Europa.

“El debut contra Urawa es fundamental, empezar con el pie derecho para marcar nuestras posibilidades a futuro”, dijo Gallardo. “Estamos ansiosos por querer jugar y poder demostrar el deseo y las ganas de iniciar bien en este certamen”.