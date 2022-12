Fuente AP: Judge y Yanquis alcanzan acuerdo por 360 millones

SAN DIEGO.— El juez emitió su fallo: Seguirá sesionando en el Bronx.

Aaron Judge permanecerá con los Yanquis de Nueva York tras llegar a un acuerdo por nueve años y 360 millones de dólares, de acuerdo con una persona cercana al acuerdo, que sería el mayor de la historia con un agente libre.

La fuente habló con The Associated Press el miércoles, con la condición de permanecer en el anonimato, en vista de que no se ha anunciado oficialmente el convenio con el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Judge, quien impuso la campaña anterior el récord de la Liga Americana con 62 jonrones, devengará 40 millones de dólares por temporada, el mayor promedio anual para un pelotero que no sea pitcher en la historia.

El contrato queda sólo por debajo del alcanzado por Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles, por 426,5 millones de dólares, y del suscrito por Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, por 365 millones, en la lista de los más cuantiosos de la historia.

Trout y Betts tenían convenios vigentes cuando alcanzaron esos acuerdos jugosos.

Antes de la temporada anterior, Nueva York ofreció a Judge un acuerdo de largo plazo que sumaba 213,5 millones de dólares en siete años, de 2023 al 29. Pero lo rechazó en las horas previas al juego inaugural en abril..

El toletero apostó a sí mismo y ganó.

Judge rebasó la marca de vuelacercas de Roger Maris en el Joven Circuito y condujo a Nueva York a un título en la División Este de la Liga Americana. Compartió además la cima de las Grandes Ligas con 131 remolcadas, pero se quedó a poco de ceñirse la Triple Corona, con un promedio de .311.

Nueva York perdió por barrida la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Houston. Sin embargo, Judge se convirtió en el primer miembro de los Yanquis elegido el Jugador Más Valioso desde Alex Rodríguez en 2007.

Al rechazar la oferta que le hicieron los Yanquis en la pretemporada, Judge ganó 146,5 millones de dólares y dos campañas adicionales garantizadas. Originario del norte de California, Judge visitó también el mes pasado a los Gigantes de San Francisco.

Había seguramente otros clubes que analizaban el mercado con intenciones de hacerse del toletero, quien cumple 31 años en abril.

La decisión de Judge tendrá un efecto dominó sobre varios equipos y agentes libres. Su situación habría frenado algunos de los planes de los Yanquis en el receso entre campañas, ante la magnitud de su contrato.

Sin embargo, el gerente general Brian Cashman dejó claro que su equipo esperaría pacientemente mientras Judge contemplaba sus opciones

Al final, la estrategia funcionó.

“Esperaremos a que este proceso se resuelva”, había dicho Cashman el lunes en las reuniones invernales de las mayores que se realizan en San Diego. “Y ello significa seguir activo en las conversaciones y negociaciones”.

El promedio anual del acuerdo de Judge quedó por debajo de los pitchers de los Mets de Nueva York Max Scherzer y Justin Verlander, de 43,3 millones de dólares.

Los Mets anunciaron el acuerdo con Verlander el miércoles, esto después de que una persona que tiene conocimiento de la decisión le informó a AP el lunes que ganaría 86,7 millones en dos años. La persona habló en condición de anonimato debido a que el contrato no se había dado a conocer en ese momento.