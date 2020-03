Fue un gran resurgimiento para Biden, dice Trump tras supermartes en EU

E.U.-En sus primeros comentarios públicos después de la serie de primarias -exceptuando sus tuits- Trump también señaló que Sanders podría haber ganado fácilmente en un estado progresista como Massachusetts, si la senadora Elizabeth Warren se hubiera retirado, evitando dividir a los votantes.

Sobre la renuncia del exalcalde Nueva York, Michael Bloomberg a la candidatura demócrata para las elecciones de noviembre, el mandatario dijo que el multimillonario “podría haber dicho hace mucho tiempo que no tenía lo que se necesita, y se habría ahorrado mil millones de dólares”.

En una serie de tuits, el presidente de Estados Unidos indicó que la campaña de Bloomberg “fue peor y más vergonzosa experiencia en su vida”.

Mini Mike, “Three months ago I entered the race for President to defeat Donald Trump, (and I failed miserably!).

