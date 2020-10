Frío eleva riesgo de influenza y Covid-19

Es por ello que la Dirección de Salud Municipal exhorta a la población a extremar precauciones para que no se presente un rebrote de Covid-19.

NUEVO LAREDO. TAM.-Con la llegada del frío condiciona para que se presenten las enfermedades de tipo respiratorio, entre ellas la influenza y el coronavirus, es por ello que la Dirección de Salud Municipal exhorta a la población a extremar precauciones para que no se presente un rebrote de Covid-19.

El doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano director de esta dependencia, mencionó que además de estas enfermedades se hacen presentas lo que son las alergias y las bronquitis asmáticas, por eso es de suma importancia las cuatro medidas esenciales, que son las que han mantenido hasta ahora controlada la pandemia.

“Las medidas que no deben dejar es el lavado de manos, el distanciamiento social, la sana distancia y el uso del cubrebocas obligatorio, esto nos ha permitido que no tengamos un crecimiento exponencial desorganizado de esta pandemia, nos hemos mantenido en la fase dos”, explicó.

Añadió que de continuar con estas medidas y agregamos en temporada de invierno la ingesta de muchos líquidos, sabemos que en el invierno no nos da sed porque no sudamos, no perdemos agua, el tomar muchos líquidos el consumir alimentos de la temporada.

Como son guayabas, mandarinas, limones y otros cítricos con altas cargas de vitamina C, y con las medidas esenciales se podrán evitar todas las medidas respiratorias, de los virus que no son coronavirus y los que no son de esta enfermedad.

Reveló que será muy importante que la población no se movilice, sobre todo en este fin de mes donde muchas personas celebran el Halloween y el Día de los Fieles Difuntos, eviten hacer todo tipo de reuniones, entregar dulces, no acudir a los panteones, para disminuir el riesgo importante de Covid-19.

Destacó que un manipuleo de dulces entre todas las personas llevando y trayendo a las casas, puede incrementar el riesgo de la pandemia en los adultos mayores, por lo que será muy importante que la población ese día se mantenga dentro de sus hogares.

“Habrá una fuerte seguridad y un fuerte operativo por parte de la autoridades policiacas, precisamente para evitar ese tipo de movilizaciones, esto es por el bien de todos hay que ser responsables, no abrirle la puerta al coronavirus y no abrirle la puerta a la muerte”, señaló.

Gutiérrez Serrano mencionó que el Covid es una enfermedad que llegó para quedarse, que tendrá sus periodos más altos en las temporadas de invierno, cero festejos en Halloween, cero festejos el día de muertos, los panteones permanecerán cerrados por 10 días para evitar que las personas se acumulen.