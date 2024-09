Friends cumple tres décadas de haber salido al aire

LOS ANGELES.- Cuando la serie Friends llegó a las pantallas en 1994, ni siquiera sus creadores Marta Kauffman y David Crane pudieron dimensionar cuánto este programa resignificaría el valor de la amistad gracias a esos seis personajes que adentrándonos a su cotidianidad nos enseñaron que entre amigos la vida es mucho más llevadera, bajo la simple premisa de estar.

“I’ll be there for you” (Estaré para ti) recita el coro del tema principal de esta sitcom de la banda The Rembrandts, y aquella frase resume todo el éxito de esta trama basada sencillamente en el apoyo incondicional entre seis amigos que se volvieron los mejores amigos de miles de televidentes también.

¿Su secreto? Armar un show donde en cada episodio sus creadores expusieron algunas de las situaciones más retadoras y hasta ridículas a las que se enfrentaron entre sus 20 y 30 años, cuando uno está empezando a ser adulto independiente, o al menos intentándolo, y definitivamente no se tiene ni la menor idea de lo que se está haciendo, así que ver a Mónica, Chandler, Phoebe, Joey, Ross y Rachel intentarlo a lo largo de 236 episodios cargados de comedia, nostalgia y hasta un poco de drama, se convirtió en el tipo de serie en el que muchos se vieron identificados y reflejados una y otra vez y así ha sido con el paso de todos estos años.

Pues es que, ¿quién no se ha obsesionado por intentar controlar cada pequeño detalle del día a día como Mónica? ¿O intentar sacarle el lado divertido a cada situación, por absurda que sea, como Chandler? ¿Nutrir ese sueño o pasión que tenemos, aun cuando no te dé mucho como Phoebe? ¿O disfrutar la vida entre amores, bebidas y deliciosos platillos como Joey?, ¿O apasionarse por sus gustos sin importar cuánto burla te hagan como Ross? ¿O por deshacerse de los caprichos y apuntar a crecer por incómodo que sea como Rachel? Todos hemos vivido al menos algo de esto y aprender junto a ellos ha hecho de este show algo atemporal, como esa carpeta o baúl de los recuerdos a la que acudes para regresar a esos buenos tiempos y saber que al final todo estará bien, y por eso es que 30 años después esta sitcom sigue siendo de las más queridas de la televisión no sólo americana sino del resto del mundo.

Ahora que entendemos un poco más a fondo del valor sentimental de este programa, es de esperarse que en su 30 aniversario, (inserte aquí a Joey quejándose por llegar a sus treintas bajo el grito: ¡¿Por qué Dios?! ¡¿Por qué?!) Un cumpleaños que se celebra hoy, siendo la primera vez que fue transmitido por la NBC, miles de fans alrededor del mundo ya están organizando cómo hacer de este día algo inolvidable y aquí te mencionamos algunas de las cosas que se tienen previstas para esta celebración.

Subasta entre amigos

Warner Bros. Television y Juliens Auctions han preparado una subasta exclusiva que se llevará a cabo mañana en Los Ángeles, donde diferentes artículos de la serie serán subastados y dados al mejor postor.

Los fans podrán encontrar desde algunas prendas que los actores utilizaron en los episodios, entre suéteres y playeras, artículos de los spots del programa, entre la cafetería y sus respectivos departamentos, hasta guiones originales de algunos episodios.

Los objetos son tan exclusivos como el libro Be Your Own Wind-Keeper, de Jennifer Milmore, que las chicas leyeron para sacar su versión más feminista; el envase de las nueces de macadamia que Rachel compra para endeudar a Ross luego de que no pudiera salir a divertirse en Las Vegas porque le dibujó la cara con marcador permanente; el empaque del delicioso pay que Chandler y Rachel roban a una de sus vecinas o incluso el speech de bodas que Joey escribió para casar a Mónica y Chandler.

Entre los más cotizados están una reproducción exacta del icónico sillón naranja donde estos amigos se sentaban día a día a tomar café por una oferta de 8 mil dólares hasta ahora, uno de los suéteres que Rachel utilizó ofertando 4 mil dólares por él, una reproducción del cartel de la cafetería Central Perk donde se reunían también con su mayor oferta en 4 mil y un suéter utilizado por Chandler en 3 mil 500 dólares.

Recorrido en NY

Una empresa de turismo llamada On Location Tours en Nueva York preparó un recorrido alusivo en el que los clientes serán llevados por algunos de los lugares más icónicos de la serie, que si bien fue grabada en Los Ángeles, su trama se localizaba en NY, por lo qué hay varios puntos imperdibles para fans que por supuesto forman parte del recorrido.

Desde las afueras del edificio donde estaba ubicado su departamento, en Greenwich Village, hasta el Lucille Lortel Theatre, donde Joey protagonizó una de sus obras. Durante la travesía los asistentes también podrán participar en una trivia sobre el show.

Proyecciones

The Autry Museum en Los Ángeles organizó un evento al aire libre donde proyectarían cuatro episodios de la serie y algunos de los momentos favoritos de la misma, además de contar con stands para fotografías, trivias sobre el show, regalos y un set musical con DJ Splyce. Para este lunes los boletos ya se habían agotado.

The one where we all loose a friend

Son 30 años de seguirnos haciendo reír y llorar gracias a un fenómeno que ni los participantes se explican, con una amistad que sobrepasó las pantallas, pues es bien sabido que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry se hicieron inseparables desde entonces.

Pero con la reciente pérdida de Perry, quien falleció en octubre del año pasado, la celebración se tornará un tanto agridulce, pues su ausencia nunca pasará desapercibida, ni para los fans ni para el crew, así lo que han externado sus coprotagonistas en múltiples ocasiones.

Pero lo que también es un hecho, es que Matthew les enseñó a siempre salir adelante por lo que se sabe que sí estarían organizando algo en honor al fallecido actor, y aunque aún no se conocen los detalles sobre qué exactamente, sí se sabe que entre ellos planean reunirse para recordar a su amigo y el fenómeno que los hizo encontrarse.

“Definitivamente lo van a conmemorar de alguna manera, desde sus respectivas reflexiones al respecto en redes sociales hasta una celebración privada en conjunto. Ellos saben que nada se compara con lo que Friends significó en sus vidas y mientras ven hacia atrás se sienten agradecidos por todo el amor que han recibido gracias a esto y por supuesto que Matthew formará siempre parte de esto y le darán siempre su peso por todo lo que les dio” afirmó una fuente cercana a la revista estadunidense InStyle.

El primer aniversario luctuoso de Perry se cumplirá a un mes del 30 aniversario de la serie, Perry fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre en la piscina de su casa. Más tarde se reveló que el incidente ocurrió debido a que se encontraba bajo los efectos de la ketamina, y la buprenorfina, que utilizaba para tratar su adicción con el opio, y una enfermedad en las arterias del corazón.

FRIENDS X SHEIN

La marca de ropa y artículos por internet llevó la celebración hasta su sitio, donde a través de la búsqueda Friends x Shein podrás encontrar un sinfín de objetos y prendas que lanzaron por este aniversario.

Tazas, bolsas, pulseras, imanes, almohadas, colchas, pijamas, playeras, thermos, portarretratos y pibes con imágenes y frases, son parte de esta colección al alcance de todos los fans.

Walmart

El supermercado internacional también ha decidido unirse a la celebración con el lanzamiento de una serie de artículos alusivos al programa con una variedad de tazas, termos, vasos, palomeras y bandejas con el logo y colores del programa.

Maratón

Warner Bros. Televisión, que ha sido casa de este programa desde sus inicios junto con Max, organizaron todo un día dedicado al programa donde, durante este domingo, estarán transmitiendo un maratón con los 30 episodios más icónicos y recordados del programa.

Max ofrecerá además una colección especial de contenidos y presentará por primera vez todos los episodios en 4K (disponible para suscriptores del plan Platino).

El especial televisivo incluirá también el especial Friends: The Reunion, en el que los seis protagonistas se reencontraron en el set de los estudios de Waner Bros. en 2021.