Fracasa lanzamiento de cohete de la empresa de Jeff Bezos

CABO CAÑAVERAL, Florida,E.U. — La compañía de cohetes del empresario Jeff Bezos tuvo su primer lanzamiento fallido el lunes. No iba nadie a bordo, solo experimentos científicos.

El cohete de Blue Origin se desvió de su curso sobre el oeste de Texas aproximadamente un minuto después del despegue. El sistema de aborto de lanzamiento de la cápsula se activó de inmediato. Varios minutos después, la cápsula descendió con paracaídas sobre el desierto.

El centro de comando se quedó en silencio cuando la cápsula se catapultó del cohete, y anunció más tarde: ‘Parece que hemos experimentado una anomalía con el vuelo de hoy. Esto no estaba planeado’.

El percance ocurrió cuando el cohete viajaba a casi 1.126 kilómetros por hora (700 millas) a una altitud de unos 8.500 metros (28.000 pies). El cohete generalmente aterriza en posición vertical en el suelo del desierto y luego se recicla para futuros vuelos; pero eso no sucedió esta vez.

Treinta y seis experimentos iban a bordo, la mitad patrocinados por la NASA.

‘Falla del refuerzo en el vuelo no tripulado de hoy. El sistema de escape funcionó según lo diseñado’, tuiteó la compañía.

No se proporcionaron más detalles.

Fue el 23er vuelo del programa New Shepard, que lleva el nombre del primer estadounidense en el espacio, el astronauta de Mercury Alan Shepard. Se ha utilizado el mismo tipo de cohete y cápsula para transportar pasajeros que pagan por viajes de 10 minutos hasta el borde del espacio. Fue el noveno vuelo de este cohete.

Su vuelo de pasajeros más reciente fue el mes pasado. Bezos, fundador y CEO de la empresa Amazon, estuvo en el primer equipo de New Shepard el verano pasado. En total, Blue Origin, con sede en Kent, Washington, ha llevado a 31 personas al borde del espacio.