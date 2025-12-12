El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Fortalecen lazos por un Tamaulipas más transparente y justo

Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una productiva reunión con Rómulo Pérez Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Tamaulipas

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una productiva reunión con el Lic. Rómulo Pérez Sánchez, Subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Tamaulipas.

​El objetivo principal del encuentro fue fortalecer los lazos institucionales entre la Barra de Abogados y el Gobierno del Estado, buscando conjuntamente un Poder Legislativo y Ejecutivo más transparente y eficaz en beneficio de la ciudadanía.

​”Un placer ver al Lic. Rómulo Pérez Sánchez. Juntos, seguimos impulsando la justicia y el desarrollo de Tamaulipas y la Barra de Abogados de Nuevo Laredo”, dijo Miranda Niño.

​La Barra de Abogados de Nuevo Laredo refrendó su compromiso de seguir colaborando con las instancias de gobierno para impulsar la justicia y el desarrollo en la región.

Sheinbaum invita a León XIV a visitar México mientras miles celebran a la Virgen de Guadalupe
Entregan Américo y María escultura monumental de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.