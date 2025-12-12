Fortalecen lazos por un Tamaulipas más transparente y justo

Nuevo Laredo, Tam.- Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una productiva reunión con el Lic. Rómulo Pérez Sánchez, Subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Tamaulipas.

​El objetivo principal del encuentro fue fortalecer los lazos institucionales entre la Barra de Abogados y el Gobierno del Estado, buscando conjuntamente un Poder Legislativo y Ejecutivo más transparente y eficaz en beneficio de la ciudadanía.

​”Un placer ver al Lic. Rómulo Pérez Sánchez. Juntos, seguimos impulsando la justicia y el desarrollo de Tamaulipas y la Barra de Abogados de Nuevo Laredo”, dijo Miranda Niño.

​La Barra de Abogados de Nuevo Laredo refrendó su compromiso de seguir colaborando con las instancias de gobierno para impulsar la justicia y el desarrollo en la región.