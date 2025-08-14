El Dólar
Fortalecen cultura de prevención con simulacros en tiendas Smart

Protección Civil y Bomberos supervisaron ejercicios en colonias Campeche y Emiliano Zapata, evaluando evacuación y protocolos para garantizar seguridad de empleados y clientes

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La cultura de la prevención continúa fortaleciéndose en Nuevo Laredo, con la realización de simulacros en distintas sucursales de la cadena Smart. Esta semana, los ejercicios se llevaron a cabo en las tiendas ubicadas en las colonias Campeche y Emiliano Zapata.

Personal de Protección Civil y Bomberos supervisó cada actividad, evaluando aspectos clave como los tiempos de evacuación, la reacción de los empleados y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos.

Las autoridades destacaron que este tipo de prácticas permiten detectar áreas de mejora y garantizar una respuesta más efectiva en caso de presentarse una situación real de emergencia.

Directivos de la cadena comercial expresaron su agradecimiento por el acompañamiento de Protección Civil y reiteraron su compromiso con la seguridad de clientes y colaboradores.

Finalmente, Protección Civil recordó que la prevención es una tarea compartida y que cada simulacro representa una inversión que puede salvar vidas en el futuro.

