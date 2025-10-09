Fomenta ‘Biblioteca Itinerante’ la lectura en estudiantes de todos los niveles

Nuevo Laredo, Tam.- El fomento a la lectura, a través del Gobierno de Nuevo Laredo, que preside la licenciada Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se ha intensificado y está llegando a todos los niveles educativos de la ciudad.

Lo anterior es posible a través del programa “Biblioteca Itinerante” que forma parte de la Coordinación de Bibliotecas, a través de la cual se planifica y se agenda mensualmente un recorrido por diversas instituciones educativas.

“Hemos intensificado la promoción del hábito por la lectura en todos los niveles educativos, ya que para nuestra presidenta es fundamental el fortalecimiento de este hábito que nos permite ampliar nuestro conocimiento y alejarnos de otro tipo de prácticas que orillan a un ocio improductivo”, dijo Marcos Rodríguez Leija, Coordinador de Biblioteca.

El programa ha sido llevado instituciones de educación preescolar, a escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, en las que de acuerdo con la edad de los alumnos se aplican diversas actividades como cuentacuentos, dinámicas, juegos lúdicos, obsequio de libros y pre registro para el trámite de credenciales para el préstamo domiciliario de libros de las bibliotecas.

Cabe destacar que además de la visita a instituciones educativas, la “Biblioteca Itinerante” participa en las brigadas del IMJUVE y en el programa “Presidencia Cerca de Ti”.

Las instituciones públicas y privadas que deseen ser visitadas por la “Biblioteca Itinerante” pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8:00 AM a 8:00 PM al teléfono (867) 7173676.