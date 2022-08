Flowers tiene intención de firmar con Dolphins

MIAMI GARDENS, Florida, EU.— El defensive end Trey Flowers tiene intención de firmar un contrato con los Dolphins de Miami, indicó una persona que tiene conocimiento de las negociaciones el domingo.

Flowers no puede firmar hasta que se abra una posición en la alineación, dijo la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el equipo no ha finalizado la decisión.

El coach de los Dolphins, Mike McDaniel, confirmó el domingo que Flowers realizó un entrenamiento en días recientes con el equipo.

‘Lo que vi fue un jugador que está en forma y listo para jugar’, señaló Daniels. ‘Es un consumado profesional y con un juego versátil. Su estilo de juego se compenetra con nuestro estilo de juego. Su versatilidad es atractiva, entonces esperemos lograr algo en el futuro cercano, pero definitivamente estamos trabajando en eso’.

Flowers ganó dos anillos de Super Bowl en cuatro temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra, que lo seleccionaron en la cuarta ronda del draft de 2015. Pasó las últimas tres campañas con los Lions de Detroit tras firmar por cinco años y 90 millones de dólares en 2019, en una agencia libre en que fue uno de los jugadores más buscados. Estuvo fuera parte de la temporada anterior por varias lesiones de rodilla y hombro.

Flowers suma 31.5 capturas en siete años de carrera.

Debido a que el linebacker Andrew Van Ginkel está fuera por un problema de apéndice, Flowers podría asumir el rol como suplente en la rotación del equipo detrás del edge rusher de segundo año Jaelan Phillips y el veterano Melvin Ingram, que llegaron al equipo en el receso entre temporadas.

Los Dolphins deben de recortar su roster de 80 a 53 jugadores antes del martes a las 4:00 de la tarde.