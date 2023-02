Florinda Meza comparte fotos inéditas de su juventud

CIUDAD DE MÉXICO.- Florinda Meza cumple hoy miércoles 74 años, y como siempre, su amor, el fallecido productor y actor Roberto Gómez Bolaños, está en sus pensamientos, así lo compartió con sus fans, pues posteó un par de fotos inéditas de cuando era joven, y recordó cómo la chuleaba su Rober.

‘Chespirito’ murió en 2014 a los 85 años, desde entonces, Florinda se ha encargado de mantener viva su memoria, ya sea con sus personajes y creaciones para la televisión, así como con recuerdos de la vida que construyeron como pareja.

En redes sociales, Florinda llama ‘amor de mi vida’ al comediante y suele postear recuerdos fotográficos de cuando eran pareja, confesando lo mucho que lo extraña:

‘Quisiera regresar el tiempo… pero no para cambiar nada, sólo para volver a estar contigo, aunque sea por un minuto, volver a verme en tu mirada, reírnos juntos, soñar con todo lo que soñábamos, crear aquello que imaginábamos. Un instante que fuera eterno. Como eterno eres ahora tú. Te amo. #Chespiritoesnuestro #teamo #labonitavecindadvirtual’, se lee en un mensaje que le dedicó en 2020.

Florinda Meza presume sus encantos

Florinda Meza recuerda que para Roberto Gómez Bolaños, ella era la mujer más hermosa del mundo, y se pregunta qué diría hoy si la viera a sus 74 años de edad. Esa pregunta se la hizo al compartir un par de fotos de hace años en las que luce joven; en una de las instantáneas viste un body animal print.

‘Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…’, escribió la actriz, inolvidable por su personaje de Doña Florinda en ‘El chavo del 8’.

En una segunda foto, Florinda luce un conjunto color champagne que combina con un elegante sombrero.

Los fans de la actriz halagaron su belleza y le dedicaron mensajes de felicitación y elogios.

‘Doña Florinda: Conforme pasan los años, vamos cediendo el paso a la más grande belleza, la del alma. No se preocupe por el aspecto físico, vea en detalle cuánto ha aportado a la felicidad de todos nosotros, devotos eternos de su histrionismo y de la hermosa aura de que es dueña’, escribió un usuario.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Florinda Meza contó que se sometió a una cirugía estética en 2005, de la cual se arrepintió porque asegura que le dejaron los ojos más chicos, desde entonces, asegura, juró que nunca más en la vida.

Florinda se mantiene en forma gracias a que siempre ha llevado una vida sana, sin alcohol, cigarro ni ningún otro vicio, además, admite que siempre ha tenido un cutis cuidado por genética.

Florinda Meza impactó con esta foto en traje de baño.