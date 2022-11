Flor Amargo se libera y compra la ropa de sus sueños

La cantante recomendó a las personas que tienen hijos, que no los obliguen a usar ropa que no quieran. [Especial]

La cantante recomendó a las personas que tienen hijos, que no los obliguen a usar ropa que no quieran. [Especial]

CIUDAD DE MÉXICO.- Flor Amargo compartió con sus fans un momento muy especial que había esperado por mucho tiempo, la cantante de 36 años se compró una ropa que siempre soñó usar, pero que en el pasado no se atrevía a ponerse por miedo a que la criticaran; hoy, asegura que no le importa lo que digan los demás, sólo le interesa que ella misma se sienta bien con su aspecto.

Amargo, que se dio a conocer como “la loca del Metro”, confesó que cuando era una niña, su papá la obligaba a usar vestidos, pero a ella no le gustaban y lloraba cada vez que tenía que ponérselos.

“Desde niña me acuerdo cómo lloraba porque me hacían ponerme el vestido, odiaba los vestidos, y mi papá me decía ´te quiero ver todo el tiempo con vestido, y si no…’; y yo así de ‘¿por qué me obligan?’ ”, recordó.

La cantante recomendó a las personas que tienen hijos, que no los obliguen a usar ropa que no quieran.

“Si tienen hijes, hijos o hijas no les obliguen a usar la ropa que la sociedad les dice”.

Flor, liberada

La cantante confesó sentirse liberada con esta compra que hizo de un traje azul, corbata roja y un moño negro, además de un bóxer, y aseguró que la ropa no tiene género.

“Me compré mi trajecito, no es de hombre, porque la ropa no tiene género; siempre me quise comprar y me quise poner una corbata y un moño”, expresó.

En el video que posteó en sus redes, se observan las compras de Amargo, además de que externa su sentir tras lo sucedido:

“Se siente bien padre que después de tantos años, de tantos prejuicios, hoy me libere, y me enfrente a que quizá no me acepten allá afuera pero hoy quedé bien con Emme, con Emma, con Flor Amargo, porque así tenga la aprobación de todos, si no tengo mi propia aprobación, ¿de qué sirve?, apruébate tú, date gusto a ti”, finalizó.

Aunque la artista recibió apoyo de muchos de sus fans, algunos comentarios cuestionan que con qué dinero hizo esas compras si hace poco aseguró que fue estafada y que perdió todos sus ahorros.

Además, algunos cibernautas mostraron su desacuerdo con lo dicho por Flor sobre si la ropa tiene género o no.