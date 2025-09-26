Flamengo vence en penales a Estudiantes y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

El Mengao superó a Estudiantes por penales y los ecuatorianos eliminaron a Sao Paulo, definiendo duelos ante Racing Club y Palmeiras respectivamente

Jorginho, de Flamengo, celebra el triunfo sobre Estudiantes de la Plata en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el jueves 25 de septiembre de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con dos atajadas del arquero Agustín Rossi, Flamengo derrotó el jueves 4-2 a Estudiantes de La Plata en la definición por penales y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Luego del triunfo 1-0 de Estudiantes en el tiempo reglamentario, que igualó 2-2 la llave de cuartos de final, Rossi detuvo los remates de Gastón Benedetti, que anotó el único tanto del encuentro, y Santiago Ascacíbar para asegurar la clasificación del equipo brasileño.

“Cometí un error en el gol de ellos, pero después pude darle la clasificación al equipo. Este triunfo es de todos”, señaló Rossi, quien es el segundo portero con más penales detenidos en la Libertadores, seis en 43 presentaciones.

Flamengo se impuso en la tanda gracias a los cobros acertados de Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira. Por Estudiantes anotaron José Sosa y Edwuin Cetré.

Flamengo, campeón del torneo en 1981, 2019 y 2022, se enfrentará en la siguiente fase a Racing Club, que avanzó el martes tras eliminar a Vélez Sarsfield.

La otra llave la disputarán Liga de Quito, que en el primer turno superó 1-0 a Sao Paulo, y Palmeiras, que eliminó a River Plate.

Las semifinales de la Copa Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, mientras la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

En el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Estudiantes igualó la eliminatoria en el descuento del período inicial con un tanto de Benedetti, quien anotó con un zurdazo al primer palo que dejó sin reacción al arquero Agustín Rossi.

Flamengo manejó la pelota en los primeros 45 minutos, pero no tuvo la misma presencia en el área que generó en el duelo de ida, que ganó 2-1 en Río de Janeiro la semana pasada.

“Salimos fortalecidos, supimos hacernos fuertes en las adversidades”, indicó el mediocampista del Mengao, Giorgian de Arrascaeta. “Estudiantes hizo un gran partido, pero estamos felices por clasificar”.

La primera ocasión del Mengao llegó a los 17 minutos cuando Pedro finalizó una buena jugada colectiva, pero su remate fue despejado por el defensa Facundo Rodríguez.

El volante Saúl Ñíguez amenazó con dos disparos lejanos. A los 33, su tiro golpeó el palo tras un leve desvío del arquero Fernando Muslera, mientras a los 43 su intento se marchó desviado por escasos centímetros.

“Hicimos un gran partido, la gente se sintió identificada con el equipo. La forma de perder duele, pero los penales son así”, sostuvo Muslera.

En la etapa complementaria, Estudiantes siguió apostando por los envíos largos a su delantero centro Guido Carrillo, quien puso en aprietos a la defensa del equipo carioca.

Flamengo renovó su línea ofensiva con el ingreso de los atacantes Bruno Henrique y Luis Araújo, pero el equipo conducido por Filipe Luis no pudo traducir su posesión de la pelota en ocasiones claras.

Liga de Quito elimina a Sao Paulo

Con un gol de Jeison Medina a los 41 minutos, Liga de Quito se impuso 1-0 en su visita a Sao Paulo y con un marcador acumulado de 3-0 consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Después de ganar 2-0 en el partido de ida, el equipo ecuatoriano confirmó su supremacía en la llave de cuartos de final y sumó su segunda victoria ante un rival brasileño de forma consecutiva, tras superar al vigente campeón Botafogo en octavos de final.

“Quizás no seamos el mejor equipo del mundo, pero tenemos un gran corazón”, señaló el técnico de Liga de Quito, el brasileño Tiago Nunes. “Jugar tres tiempos contra Sao Paulo y ganar tres es algo importante. Tenemos en este grupo gente mundialista y muy copera”.

Liga de Quito, el único conjunto de su país que ha alzado el trofeo de la competición sudamericana (2008), resistió el dominio de los anfitriones y sorprendió en el tramo final del primer tiempo con un rápido contragolpe que finalizó Medina tras superar a Damián Bobadilla y anotar con un remate colocado ante la salida del arquero Rafael.

La jugada que abrió el marcador comenzó con un saque de esquina que tomó adelantado a todo el equipo brasileño y aprovechó Lisandro Alzugaray, autor de cuatro dianas en la competición, para asistir a Medina con un pase largo.

Antes de encajar el gol que prácticamente dejó la eliminatoria vista para sentencia, Sao Paulo había impuesto condiciones en la primera parte, en la que tuvo 74% de posesión, registró 12 tiros totales y nueve córners, pero su falta de puntería le impidió trasladar su dominio al tanteador.

Los ataques del cuadro paulista, campeón del certamen en 1992, 1993 y 2005, comenzaron a los nueve minutos con una triple ocasión que contó con una atajada del portero Gonzalo Valle ante un remate de Luciano y un disparo al travesaño de Emiliano Rigoni.

Luciano volvió a estar cerca de marcar antes de la media hora con un tiro desviado en el área pequeña y un cabezazo que contuvo Valle, quien finalizó el compromiso con 11 atajadas.

Tras el descanso, el técnico de Sao Paulo, el argentino Hernán Crespo, aumentó la presencia ofensiva con el ingreso de Juan Dinenno y Maílton, pero la ordenada defensa de Liga de Quito fue un muro difícil de superar.

Los zagueros Ricardo Adé y Leonel Quiñónez se destacaron con 10 despejes cada uno para sostener la ventaja del cuadro ecuatoriano.

A los 47 minutos, el conjunto paulista tuvo una alegría efímera con la anotación de Luciano, que fue invalidada por fuera de juego.

La entrada de Lucas Moura, quien volvió a su club de origen en 2023 tras militar 11 temporadas en Europa entre PSG y Tottenham, aumentó la presión de los locales.

Valle completó su buena actuación al rechazar un nuevo intento de Luciano dentro del área a los 85 y un testarazo de Dinenno en el tiempo agregado.