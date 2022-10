Fiscalía General de la República se niega a recibir denuncias contra SEDENA; Militares hostigan a sus víctimas

Nuevo Laredo, Tam.- Violando los derechos humanos de las víctimas, la Fiscalía General de la República se negó a recibir la denuncia en contra del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que hirieron a balazos a dos personas, denunciaron familiares de los afectados.

Margarita Moreno, madre de Ulises Salas Moreno, de 21 años y Francisco Rocha López, hermano de David Escobar López, de 32 años, quienes resultaron heridos de bala a manos de elementos del Ejército Mexicano, durante la noche del pasado viernes durante unos operativos, de los que la SEDENA no ha informada nada.

Mientras que la FGR se negó en dos ocasiones –la noche del domingo y la mañana del lunes- a recibir la denuncia en contra de los militares, personal de la SEDENA hostiga a las víctimas en el hospital donde están internados, coaccionándolos para que acepten dinero y no se querellen.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las Carpetas de Investigación, la 485/2002 por los hechos donde resultó lesionado David Escobar López y la 487/2022 por las heridas de bala contra Ulises Salas Moreno.

La Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones en torno a estos hechos, ocurridos durante la noche del pasado viernes en el poniente de esta frontera.

Ulises Salas Moreno, de 21 años, recibió un balazo en el cuello, que le afectó un pulmón, y se encuentra delicado; David Escobar López resultó lesionado de dos balazos, uno en la pierna derecha y otro en los glúteos y está grave. Ambos están internados en el Hospital de Especialidades que está “rodeado” por militares, acosando a sus víctimas y a sus familiares.

“Venimos a poner la denuncia aquí en la Fiscalía General de la República, pero nos dijeron que ya tienen todo, que tienen la carpeta de investigación y que ellos van esperar a que ya se recuperen y van a hablar con ellos” denunció Margarita Moreno, madre de Ulises.

Por su parte, Francisco Rocha López, hermano de David Escobar López acusó que “en la Fiscalía General de la República me dijeron que ya estaba en una carpeta. Esa carpeta la había tomado del fuero común y que ellos iban a ver la investigación y no me quisieron tomarle la denuncia”.

Mientras a sus víctimas y familiares la FGR vulnera sus derechos humanos, el personal militar responsable de las lesiones en contra de los dos hombres, los hostiga para que acepten una indeterminada cantidad de dinero a cambio de no denunciarlos.

Cabe destacar que el pasado viernes, los elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo, en el cual dispararon en forma indiscriminada, hiriendo de bala a los dos varones, así como a una niña de 9 años, además de causar un accidente a la altura de Pemex por la Carretera Aeropuerto.

Sobre este operativo, la SEDENA no ha dado información oficial hasta el momento.