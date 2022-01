Firman Padres de la MLB a prospecto mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosman Verdugo enamoró a los Padres de San Diego con su poder al bat y su buen guante.

Considerado como el mejor prospecto mexicano en el ranking de MLB, el nacido en Bahía Tortugas, Baja California Sur, fue firmado por la novena de los frailes en las instalaciones del Estadio Alfredo Harp Helú.

«Estamos hablando del mejor prospecto de México, es un orgullo para la organización de Diablos Rojos de México que siempre ha apostado por el talento mexicano y a su vez va a una organización que también ha apostado por el pelotero mexicano como Padres de San Diego», comentó el licenciado Jorge Del Valle, gerente deportivo de los escarlatas.

En 2018, Verdugo pasó a las filas de Diablos Rojos del México y comenzó su proceso de formación y desarrollo en la Academia Harp Helú, ubicada en Oaxaca.

Una de las principales cualidades de Rosman es la coordinación en manos y pies y control en los pies, lo que le permiten desenvolverse como short stop y segunda base.

«Quiero agradecer a la organización de los Diablos Rojos del México, a la familia de don Alfredo Harp Helú porque siempre creyeron en mí, desde muy pequeño. Feliz por firmar con un equipo de Grandes Ligas y qué mejor que con los Padres», expresó Verdugo.

