Firman Bravos al relevista Robert Suárez con contrato multianual

El lanzador venezolano llega a Atlanta por tres años y 45 millones para fortalecer el bullpen

El venezolano Robert Suárez, lanzador de los Padres de San Diego, lanza la pelota durante la sexta entrada del Juego 3 de un juego de béisbol de comodín de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago, el 2 de octubre de 2025, en Chicago. (AP Photo/Nam Huh, Archivo)

ATLANTA.- El relevista venezolano Robert Suárez y los Bravos de Atlanta llegaron el jueves a un acuerdo contractual de tres años por 45 millones de dólares.

Suárez, dos veces elegido al Juego de Estrellas, recibirá un salario de 13 millones en 2026 y devengará 16 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Recibió información sobre los Bravos de parte de Jurickson Profar y Ronald Acuña Jr.

“Por lo que puedo recordar, siempre han sido competitivos, salvo por la temporada pasada, un equipo que está constantemente en la postemporada”, dijo Suárez. “Al final del día, seguí escuchando tantas cosas buenas sobre este clubhouse, este equipo, esta organización, la forma en que tratan a sus jugadores, la ciudad de Atlanta en sí misma . Y al final del día, ésta fue la decisión correcta para mí, y no podría estar más feliz y mi familia tampoco podría estar más feliz”.

Suárez podría ser un preparador para el cerrador cubano Raisel Iglesias, quien acordó el mes pasado por un año por 16 millones y podría convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para simplemente aportar mi pequeño grano de arena en el esfuerzo por ayudar al equipo a ganar de cualquier manera”, dijo.

El derecho de 34 años tuvo un récord de 4-6 con 40 rescates y una efectividad de 2.97 este año y ha acumulado 76 salvamentos en las últimas dos temporadas. Tiene una foja de 22-13 con una efectividad de 2.91 y 77 salvamentos en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con San Diego.

Donará el 1% de su salario a la Fundación de los Bravos de Atlanta.

El lanzador zurdo Ryan Rolison fue dado de baja.

Un día antes, los Bravos suscribieron un contrato de dos años por 23 millones de dólares con el jardinero Mike Yastrzemski. El acuerdo incluye una opción del club para 2028 con el potencial de hacer que valga 26 millones en tres temporadas.

El pelotero de 35 años bateó para .233 con 17 jonrones y 46 carreras impulsadas en 146 juegos el año pasado para San Francisco y Kansas City. Podría jugar en las tres posiciones de los jardines y como bateador designado.

“Lo más importante es la historia de la organización, que intenta ganar”, dijo Yastrzemski. “Solo tienes determinado número de oportunidades para ganar, y lo primero que me atrajo aquí fue el fuerte compromiso de intentar constantemente ganar un campeonato”.