Filadelfia elimina al Chicago Fire y avanza a semifinales de la Conferencia Este

Con doblete de Tai Baribo y dominio absoluto, el Union selló su pase tras imponerse 3-0 y completar la barrida en la primera ronda de playoffs de la MLS

Tai Baribo, del Union de Filadelfia, festeja su tanto con sus compañeros Jovan Ludic y Kai Wagner, en el encuentro de playoffs ante el Fire de Chicago, el sábado 1 de noviembre de 2025 (AP Foto/Paul Beaty)

CHICAGO.- Tai Baribo anotó dos goles tempranos y el Union de Filadelfia aplastó el sábado 3-0 al Fire de Chicago para barrer la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

Filadelfia, que fue líder de la Conferencia Este en la temporada regular, recibirá a Charlotte, que fue cuarto, o a New York City FC, que se ubicó quinto, en las semifinales de conferencia a un solo partido.

Baribo despojó del balón al portero Jeff Gal, quien comenzó en lugar del lesionado Chris Brady y cometió un craso error en el borde del área. Tras el hurto, el israelí tocó de primera el balón a un arco completamente desguarnecido para abrir el marcador en el sexto minuto.

Luego, a los 16, un cabezazo de Wagner frente a la portería tras un pase de Kai Wagner puso el marcador 2-0.

Bruno Damiani le dio al Union una ventaja de 3-0 a los 35. Milan Iloski bloqueó un intento fallido de despeje de Gal, quien hizo su octava aparición de 2025, —séptima como titular.

Damiani remató de primera desde el centro del área.

Filadelfia, que se llevó el primer partido de la serie en penales (4-2), ha ganado cuatro compromisos seguidos contra Chicago.