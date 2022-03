Fijan nueva audiencia del Bronco para el 8 de abril

Abogados de Bronco informan que ex Gobernador tendrá nueva audiencia el 8 de abril por el delito de abuso de autoridad en requisa de Ecovía

MONTERREY.- El equipo legal de Jaime Rodríguez confirmó la cita a una nueva audiencia contra el ex Mandatario estatal, ahora por el delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía.

El abogado Gabriel García informó el caso fue judicializado por la Fiscalía Anticorrupción y se citó a comparecer el próximo mes.

«Ya tenemos cita para el día 8 de abril, es una fecha (en la que), nos convoca el Poder Judicial local para una próxima audiencia inicial de formulación de imputación», expresó.

«No puedo dar los datos de los hechos en concreto porque evidentemente es una investigación que está en sigilo, pero es una carpeta de (la Fiscalía) Anticorrupción».

EL NORTE público el 15 de marzo que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la audiencia para tratar de imputar al ex Gobernador Jaime Rodríguez y tres colaboradores por el delito de abuso de autoridad, al argumentar la violación a la Ley de Transporte para la Movilidad.

Además de Rodríguez, en el caso también se involucró a Roberto Russildi, ex Secretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria, ex titular de la extinta Agencia Estatal del Transporte; y Manuel Fernández, ex director de Metrorrey.

En la carpeta, según fuentes, se señala que que no se comunicaron las acciones correctivas tras requisar la Ecovía, afectando a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, que tenía la concesión.

Informan a ‘El Bronco’ de cateos

Tras una visita de una hora al Penal de Apodaca, el equipo legal del ex Gobernador Jaime Rodríguez negó conocer la denuncia que derivó en los cateos en propiedades de «El Bronco»

A la par que la Fiscalía General de la República inspecciona dos fincas del ex Mandatario, el abogado Gabriel García explicó a su salida del centro penitenciario que hasta tener recursos del cateo podrán actuar en consecuencia.

«Venía yo para acá para visitar al ingeniero y me estaban informando esa situación, entré y me quedé sin comunicación, entonces desconozco», dijo.

«Me informaron que estaban realizando unas diligencias o ejecutándose unas órdenes de cateos en diversos domicilios, pero desconozco el motivo, desconozco la razón».

García indicó que aún están a la espera de que el caso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita para su campaña Presidencial sea asignado a un Juzgado Federal, lo que sería hasta un día hábil, hasta el martes.

«Sí está enterado (Jaime Rodríguez), le informé en este momento», aseguró.

«(Está) bien, tranquilo, al final del día son actos de investigación que la autoridad está realizando, y por ende hay que ser respetuosos».

Aunque circularon versiones de la posible llegada de la ex Presidenta del DIF Estatal, Adalina Dávalos, la esposa del ex Gobernador no ha arribado al lugar hasta las 14:00 horas.