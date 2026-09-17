Fijan fianza para agente del ICE acusado de mentir y agredir en tiroteo

El agente de inmigración Christian Castro sube a un coche rodeado de periodistas momentos después de salir del Centro de Detención Carrizalez-Rucker del condado Cameron en Brownsville, Texas, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Michael Gonzalez)

El agente de inmigración Christian Castro sube a un coche rodeado de periodistas momentos después de salir del Centro de Detención Carrizalez-Rucker del condado Cameron en Brownsville, Texas, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Michael Gonzalez)

MINNEAPOLIS (AP) — Un agente federal de inmigración acusado de herir a tiros a un hombre venezolano en enero y de mentir a los investigadores sobre las circunstancias compareció brevemente el jueves ante un juez de Minnesota, después de que las autoridades estatales lo arrestaran antes de una audiencia separada en un tribunal federal.

En la audiencia del jueves, el juez Paul Scoggin concedió una fianza al agente Christian Castro, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Castro vestía un uniforme color naranja y compareció detrás de un recinto de vidrio.

Su abogado, Daniel Gerdts, declinó hacer comentarios después de la audiencia.

Castro estaba detenido sin derecho a fianza después de que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo arrestara el miércoles en el centro de Minneapolis por cargos estatales de agresión y de denuncia falsa de un delito derivados del tiroteo de Julio Cesar Sosa Celis. Scoggin fijó la fianza en 400.000 dólares sin condiciones y 200.000 dólares con condiciones.

Castro también enfrenta cargos federales derivados del tiroteo, ocurrido durante una ofensiva federal contra la inmigración en el área de Minneapolis. Los fiscales afirman que Castro dijo falsamente a los investigadores que había sido atacado con una escoba y una pala.

El arresto del agente ocurrió meses después de la acusación presentada por Minnesota

El arresto de Castro por parte de las autoridades de Minnesota y su comparecencia ante el tribunal estatal se produjeron tras una disputa entre los fiscales de Minnesota y el gobernador de Texas por los intentos de Minnesota de extraditar a Castro desde su estado de origen para que enfrente los cargos estatales. Una de las condiciones que Scoggin fijó para el monto menor de la fianza para Castro fue que no se opusiera a la extradición en caso de ser liberado.

El principal fiscal del condado que lleva el caso estatal dijo a los reporteros después de la audiencia que “Castro inventó una historia para justificar el haber disparado a través de la puerta principal hacia una casa con varias personas dentro”.

“Su comparecencia hoy en una sala del tribunal del condado de Hennepin es un paso fundamental en nuestros esfuerzos por hacerlo rendir cuentas por ese tiroteo”, dijo la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, durante una conferencia de prensa.

En el caso federal también se acusa a Castro de mentir sobre el tiroteo

La próxima audiencia judicial de Castro está programada para el viernes. Se llevará a cabo en el tribunal federal en Minneapolis y se relaciona con el caso federal separado en el que está acusado de hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre el mismo tiroteo. Los abogados defensores de Castro en el caso federal han señalado que planea declararse inocente.

Es el primer procesamiento del Departamento de Justicia contra un agente federal por acciones realizadas durante la gran ofensiva migratoria de este año, llamada Operation Metro Surge, que llevó a miles de agentes a las Twin Cities y derivó en protestas, arrestos y las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

En el caso federal y en el estatal, los fiscales afirman que Castro le disparó en la pierna a Sosa Celis, de 24 años, a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis. Afirman que el agente luego informó falsamente que había sido atacado con el palo de una escoba y una pala para nieve antes de disparar su arma.

El gobierno de Trump afirma que solo las autoridades federales tienen jurisdicción

Las autoridades de Minnesota han chocado con el gobierno del presidente Donald Trump sobre quién debe encargarse de cualquier acusación contra Castro. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el procesamiento del agente por parte de Minnesota como “ilegal y simple maniobra política”, al afirmar que solo las autoridades federales tienen jurisdicción.

Minnesota acusó a Castro meses antes de su imputación federal. Fue arrestado en Texas en mayo por los cargos de Minnesota. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó el mes pasado a firmar una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota. Fue liberado en Texas y poco después fue imputado por los cargos federales. Luego se entregó a las autoridades federales y regresó a Minnesota por su cuenta.