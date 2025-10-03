FIFA presenta el Trionda, balón oficial para la Copa Mundial 2026

El esférico creado por adidas combina símbolos de Canadá, México y Estados Unidos, integra innovaciones aerodinámicas y tecnología para el VAR, y debutará en el Mundial más grande de la historia

La FIFA presentó la pelota oficial "Trionda" para el Mundial 2026, en colaboración con Adidas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La FIFA presentó el jueves el balón oficial con el que se disputará la Copa del Mundo del año próximo, bautizado como Trionda, una referencia a que el máximo certamen del fútbol se realizará simultáneamente en tres países.

“El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA”, resaltó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

La FIFA adjuntó a su comunicado una serie de imágenes en las que se aprecia el esférico blanco con ornamentos en azul, verde y rojo. En algunas de las fotos, el presidente de la FIFA Gianni Infatino posa con el Trionda.

“Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA”, manifestó Infantino. “La marca adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones”.

Adidas reveló por su parte fotografías donde Lionel Messi posa con la pelota con la que su país buscará revalidar el cetro que obtuvo en 2022 en Qatar.

“Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”, añadió Infantino. “La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar”.

El balón muestra iconografía que representa a cada país anfitrión, Hay hojas de arce en color rojo, como símbolo de Canadá, así como un águila verde, referente a México, y estrellas azules, alusivas a Estados Unidos.

Además, de acuerdo con la FIFA, el producto incluye “innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento”.

“Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme”, indicó el organismo.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, el balón Jabulani suscitó una serie de críticas por parte de jugadores y entrenadores. Muchos consideraron que el esférico era demasiado ligero y volaba de manera errática e impredecible.

El Trionda incorpora además tecnología para ayudar a los sistemas de videoarbitraje.

“Vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento”, explicó la FIFA. “Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”.

El Mundial se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El sorteo para definir los grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington, D.C.