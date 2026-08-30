Ficha Galatasaray a Rafael Leão por 38 millones

El extremo portugués deja al AC Milan y firma cuatro temporadas con el conjunto turco

Rafael Leão (centro) del Milan disputa el balón con Romeo Lavio de Chelsea durante un partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el Chelsea y el AC Milan, en Yakarta, Indonesia, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

Rafael Leão (centro) del Milan disputa el balón con Romeo Lavio de Chelsea durante un partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el Chelsea y el AC Milan, en Yakarta, Indonesia, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

ESTAMBUL.- El extremo portugués Rafael Leão completó el domingo un traspaso de 38 millones de euros (44 millones de dólares) del AC Milan al Galatasaray.

Galatasaray anunció que fichó al ex MVP de la Serie A con un contrato de cuatro años y un salario neto de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) por temporada.

“Además, el 20% de la ganancia de cualquier futura venta del jugador se pagará al AC Milan”, detalló el club turco.

Leão, de 27 años, fue el MVP de la liga italiana cuando ayudó al Milan a ganar la Serie A en la temporada 2021-22, pero en los últimos años ha tenido problemas por lesiones y un rendimiento irregular.

En el Mundial del mes pasado, el centro con efecto de Leão dejó servido un cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido de la victoria 2-1 sobre Croacia que instaló a Portugal en los octavos de final.