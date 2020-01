Festival de Coachella celebra sus 20 años con documental

La siguiente edición de Coachella se llevará a cabo en abril durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19. Rage Against de Machine, Calvin Harris y Lana del Rey, además de la presencia de los mexicanos de la Banda MS, son parte del cartel. [Notimex]

La siguiente edición de Coachella se llevará a cabo en abril durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19. Rage Against de Machine, Calvin Harris y Lana del Rey, además de la presencia de los mexicanos de la Banda MS, son parte del cartel. [Notimex]

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo de su vigésimo aniversario, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, presentará por primera vez algunas historias detrás de escena y entrevistas nunca antes vistas, en su documental titulado Coachella: 20 years in the desert.

Además, la producción revivirá las presentaciones de artistas como: Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, BLACKPINK, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.

De acuerdo a un video publicado por Youtube Originals, la fecha de estreno del filme es el 31 de marzo de 2020, y este se unirá a las producciones musicales de la plataforma como Coldplay: Everyday Life, live in Jordan (2019) y Justin Bieber: Seasons que se lanzarán el próximo 27 de enero.

La siguiente edición de Coachella se llevará a cabo en abril durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19. Rage Against de Machine, Calvin Harris y Lana del Rey, además de la presencia de los mexicanos de la Banda MS, son parte del cartel.