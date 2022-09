FEMSA y Tec reconocen liderazgo, emprendimiento e innovación social

CIUDAD DE MÉXICO.- En esta 29º entrega de premios, FEMSA y el Tecnológico de Monterrey reconocen a líderes empresariales e instituciones nacionales o extranjeras, así como estudiantes del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Tecmilenio, que ofrecen soluciones a problemas relevantes mediante soluciones que permiten elevar el nivel de vida y el bienestar de muchos mexicanos.

Dicho galardón fue creado hace 29 años, destaca y celebra no solo la importancia de contar con líderes para el bienestar de la sociedad, sino también el que cada participante rinda homenaje a valores como la solidaridad y la ética, inspirados por Eugenio Garza Sada, fundador del Tec y líder de numerosas empresas e instituciones entre las que se destaca FEMSA.

La ceremonia se llevó a cabo el 5 de septiembre a las 12:00 horas, reconociendo tres categorías: Liderazgo empresarial humanista, Emprendimiento social e Innovación social estudiantil.

Valores que trascienden a través del tiempo

El Premio Eugenio Garza Sada que fue instaurado por FEMSA y el Tec de Monterrey en 1993, desde su nacimiento tiene el objetivo de reconocer y celebrar los valores de su fundador. Y de esta manera, perpetuar el legado de don Eugenio Garza Sada, un empresario promotor del desarrollo de su comunidad, que a casi 50 años de ausencia, sigue siendo un ejemplo para México.

Cabe mencionar que, la esencia de sus valores está consolidada en el Ideario Cuauhtémoc, un grupo de principios y conceptos que Don Eugenio recopiló y promovió incansablemente entre las instituciones que lideraba.

Para esta edición 2022 el jurado estuvo conformado por Alfonso González Migoya, Bernardo Garza De la Fuente, y Manuel Sama Treviño, así como Ana Lucía Cepeda Ferrara y Luis Raúl Domínguez Blanco que se sumaron para la evaluación de la categoría Innovación Social Estudiantil.

La premiación fue presidida por José Antonio Fernández Carbajal, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA y Presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, quien destacó en su discurso:

‘Tenemos una mirada corta hacia el futuro pero larga hacia el pasado que en muchas ocasiones, se vuelve el referente principal de nuestro actuar’.

‘Es muy importante aprender de la experiencia histórica, pero ésta, no debe ser un obstáculo para que un país y una sociedad planeen su futuro y lo construyan’.

‘Un ejemplo muy sencillo, que nos dio un buen profesor que tuve aquí en el Tec, es lo que hacemos al conducir un coche: el espejo retrovisor es útil como referencia en algunas pocas ocasiones, pero siempre tenemos que ir viendo al frente, conduciendo hacia nuestro futuro’.

‘Propongo por ello, un cambio de actitud: pensemos en grande, con una visión amplia y sobre todo, de largo plazo. Pensemos en el futuro, no en el pasado. Imaginemos lo que puede ser México, no en uno o dos años, sino en veinte, cincuenta o cien. En otras palabras: ‘los invito a reinventarnos’.

Humanismo y liderazgo

En la categoría Liderazgo empresarial humanista, el Premio reconoció a Luis Salvador Alcalá Alba, un empresario y filántropo de Aguascalientes quien, buscando el bienestar de la comunidad, ha implementado programas de apoyo en temas de índole empresarial, salud, alimentación, familia y educación; y ha impactado a más de 100 mil personas a través de varias instituciones dedicadas a diferentes ámbitos.

Emprendimiento social

Por su parte, Alternare, una organización sin fines de lucro que construyó un modelo integral de desarrollo rural sostenible y que mejora el nivel de vida de las personas, además de conservar y recuperar los recursos naturales, fue reconocida en la categoría Emprendimiento social.

Ha beneficiado a más de 124 mil personas de 37 comunidades del Estado de México y Michoacán.

Innovación social estudiantil

Mientras que, en la categoría Innovación social estudiantil, el ganador fue De Raíz, un grupo de estudiantes de PrepaTec, campus Santa Fe que, a través del trabajo continuo con niños en situación vulnerable de distintas fundaciones e instituciones, ha logrado hacer un cambio en la vida de 141 niños.

Los galardonados reciben la escultura ‘Luz Interior’ de Yvonne Domenge y un reconocimiento escrito, así como 2 millones de pesos en premios repartidos entre las tres categorías.

Para conocer más sobre Don Eugenio Garza Sada, del 17 al 21 de septiembre podrás descargar gratis su biografía: Ideas, acción, legado en la página centroeugeniogarzasada.mx