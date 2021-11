Félix “Moyo” García Aguiar asume dirigencia del PAN en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.-Con la presencia de funcionarios del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas e invitados especiales, el Diputado local Félix “Moyo” García Aguiar, asume la Presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Nuevo Laredo y la Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez como Secretaria General.

El Ingeniero Luis Tomás Vanoye Carmona, Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza como Presidente Luis “Cachorro” Cantú Galván, dio posesión del cargo a García Aguiar y Sanmiguel Sánchez.

Luis Vanoye mencionó que en el transcurso de la semana pasada, Ernesto Ferrara Theriot hizo saber al CDE de su renuncia al cargo como Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Nuevo Laredo.

Luis Cantú Galván y el CDE valoraron el tema y aceptaron su renuncia y, en virtud de que no existe Secretaría General, decidieron con las facultades establecidas en los estatutos y en el Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales, designar una Delegación Municipal, misma que será sometida a la aprobación de la Comisión Permanente del Consejo Estatal en su próxima sesión.

Ante la ausencia de directiva municipal no puede convocarse a una Asamblea Municipal para la elección de un nuevo Comité local, por estar inmersos en un proceso electoral y el CEN no autoriza la celebración de Asambleas desde el inicio de la pandemia del Covid 19.

“Ante esta situación es que se nombra al Diputado Félix García Aguiar como Presidente y a la Diputada Imelda Sanmiguel, como Secretaria General”, explicó Luis Vanoye.

Félix “Moyo” García Aguiar es miembro activo del Partido Acción Nacional desde el año 2014, en cuyo instituto político forma parte del equipo jurídico de asesores del Comité Directivo Municipal en Nuevo Laredo y capacitador Nacional Certificado por el Comité Directivo Nacional.

Por su parte, la diputada Imelda Sanmiguel Sánchez es militante activa del PAN desde 2003 e integrante del Comité Directivo Estatal desde 2016 a la fecha, así como Consejera Estatal desde el mismo año. Fue Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN de Nuevo Laredo (2017–2019).

A la toma de protesta de “Moyo” García asistieron sus padres Félix Fernando García Ortegón e Irma Aguiar Pro y su esposa Blanca Isela Pérez.

Por la diputada Imelda Saniguel la acompañaron sus padres, el ex presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú y su esposa Imelda Sánchez de Sanmiguel.

También destacaron los expresidentes del CDM del PAN de Nuevo Laredo, Raúl Eliseo Huerta y Carlos Alberto Bulás Villarreal.

Así como representantes del Gobierno del Estado, Yahleel Abdala Carmona, Secretaria de Bienestar Social del Estado; Raúl Trad González, Director del Fideicomiso del Puente de Comercio Mundial; Brenda Cárdenas Tomahe, titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y Adolfo Benavides Guerra, Delegado de COEPRIS Nuevo Laredo.

Además de los miembros destacados del PAN, Adriana Herrera Zárate, esposa del ex Presidente Municipal Enrique Rivas; ex Diputado Glafiro Salinas Mendiola; el ex diputado Samuel Lozano Molina.

También los regidores, Samantha Bulás Liguez y Ariana Garza López.

Luego del protocolo Félix García Aguiar e Imelda Sanmiguel se reunieron con militantes y simpatizantes en las instalaciones del partido.