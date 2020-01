Felicitan a Rodrigo Prieto por nominación al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) felicitan al fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto por su nominación al premio Oscar, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Prieto competirá por tercera ocasión por la estatuilla dorada por su trabajo en la película El irlandés (The irishman) de Martin Scorsese, luego de estar nominado por las cintas Secreto en la montaña (2006) de Ang Lee; y Silencio (2017) de Scorsese.

El mexicano, quien inició su carrera en comerciales de televisión, compite con Lawrence Sher, por Guasón (Joker); Jarin Blaschke, por El faro (The lighthouse); Roger Deakins, por 1917; y Robert Richardson, por Había una vez… en Hollywood (Once upon a time… in Hollywood).

“The irishman es el filme más reciente del director Martin Scorsese, cuyo reto visual fue rejuvenecer a los actores principales de la cinta y hacerlos envejecer de nueva cuenta, ya que la trama dura varias décadas. En todo este proceso, Prieto colaboró codo a codo con el director”, destacó la dependencia federal.

En ediciones anteriores, la Academia reconoció el trabajo de directores de fotografía mexicanos como Alfonso Cuarón, por Roma; Emmanuel Lubezki, galardonado en tres ocasiones por Renacido, Gravedad y Birdman, mientras que Guillermo Navarro lo recibió por El laberinto del fauno.

La ceremonia de entrega de la edición 92 de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.