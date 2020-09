Federación endurece medidas para importar autos

NUEVO LAREDO, TAM.- Prevalece el control en las importaciones definitivas de autos usados americanos porque el personal de la Aduana local evita el ingreso de vehículos robados y “chatarra” como lo establece el decreto.

La restricción consiste en rechazar determinadas unidades usadas originarios de Estados Unidos que no cumplen con el decreto, y desde el comienzo en marzo de la contingencia sanitaria por Covid-19 en la Aduana local no se han suspendido en ningún día los trámites para la importación definitiva de autos americanos usados, comentaron agentes aduanales y tramitadores.

Además, funcionarios y el personal de la Aduana de Nuevo Laredo no han recortado horarios para atender a los interesados.

En los meses de abril, mayo y junio, fuentes diversas confirmaron la disminución de un 45 % en las importaciones definitivas por la aduana de Nuevo Laredo, por factores como el tipo de cambio peso-dólar, la imposibilidad de que los residentes fronterizos no puedan cruzar hacia lado americano para adquirir vehículos americanos y luego tramitar su importación, y el confinamiento obligatorio para evitar contagios de Covid-19.

En diciembre próximo se espera como ocurre desde 2011, que la Secretaría de Economía publique su decisión de extender la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados americanos, con requisitos como la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

El decreto es el mismo publicado en julio de 2011, y desde entonces el gobierno federal decide la prórroga, y actualmente la vigencia es hasta el día 31 de diciembre del 2020.

Cada año que se prorroga el decreto para la importación definitiva de autos usados, el gobierno federal busca la reducción de ese tipo de operaciones, y se considera que ha tenido resultados porque son menos las operaciones, como lo muestran los reportes oficiales..

El diputado federal Salvador Rosas Quntanilla sostiene que es complicado que los ciudadanos y ciudadanas cumplan con los requisitos que establece el decreto, por lo que insistirán para lograr que el gobierno federal flexibilice los procedimientos y los requisitos, porque así como se aplica el decreto no se facilitan los trámites.