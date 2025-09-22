Fati brilla en victoria de Mónaco después de que el partido del PSG vs. Marsella se moviera al lunes

PARÍS (AP) — El ex prodigio adolescente Ansu Fati anotó en menos de un minuto en su debut en la liga francesa y añadió otro gol en la goleada del domingo 5-2 del Mónaco ante Metz para que el equipo ascendiera al segundo lugar.

Fati entró al inicio del complemento y anotó con su primer toque al empujar un centro desde la derecha para poner el 2-1. Fue su segundo gol en partidos consecutivos como suplente, habiendo anotado el gol de consolación en la derrota 4-1 ante el Club Brugge el jueves en la Liga de Campeones.

Una defensa descuidada permitió al Metz empatar 2-2, pero Fati cabeceó un centro de Krépin Diatta a los 83 minutos para poner al Mónaco nuevamente al frente. Un autogol llevó al cuarto gol antes de que el delantero George Ilenikhena añadiera un quinto en el tiempo de descuento. El delantero Mika Biereth consiguió el primer gol del Mónaco.

El Mónaco está empatado con el líder Paris Saint-Germain —que tuvo su partido en Marsella pospuesto por preocupaciones climáticas— y con Lyon y Estrasburgo, que está en cuarto lugar, y que horas venció 3-2 al Paris FC. Todos tienen 12 puntos.

El PSG ha ganado sus cuatro partidos de liga y es el único equipo invicto después de la derrota del Lille el sábado.

Fati resurgente

Fati, de 22 años, fue cedido una temporada por el Barcelona, donde irrumpió sensacionalmente en la escena en la temporada 2019-20.

A los 16 años y 304 días, se convirtió en el goleador más joven del Barça en la liga española en ese momento y, a los 17 años y 40 días, en el goleador más joven del club en la historia de la Liga de Campeones, un récord que aún se mantiene.

El veloz Fati estableció otros récords —anteriormente fue el goleador más joven de España— y se predijo que se convertiría en una superestrella del fútbol mundial de manera similar a como lo es ahora el joven de 18 años Lamine Yamal con el Barcelona y España.

Pero el delantero nacido en Guinea-Bisáu experimentó una serie de lesiones que afectaron su confianza y forma. Perdió su lugar en el equipo del Barça y fue cedido anteriormente al Brighton de la Liga Premier.

Estrasburgo se mantiene

Estrasburgo tomó la delantera a los 27 minutos a través del extremo ecuatoriano de 18 años Kendry Páez y amplió el marcador al 78 a través del lateral derecho Guéla Doué —quien es el hermano mayor del delantero del PSG Désiré Doué.

El delantero del Paris FC Nouha Dicko descontó un gol contra su antiguo club, antes de que el delantero Emanuel Emegha añadiera el tercero para el Estrasburgo y Alimami Gory anotó para el equipo local en el cuarto minuto del tiempo de descuento.

Otros partidos

El ex delantero del Porto Danny Namaso —quien comenzó su carrera en Inglaterra con su club local Reading— anotó el gol del Auxerre en una victoria en casa 1-0 contra el Toulouse.

Además, Le Havre empató 1-1 con Lorient.

Marsella vs. PSG se traslada al lunes

La liga francesa pospuso el partido del domingo por la noche entre el anfitrión Marsella y el PSG por casi 24 horas debido a un pronóstico de clima severo para la región.

La LFP dijo que el partido se jugará en el Stade Velodrome de Marsella en el sur de Francia el lunes a las ocho de la tarde hora local (1800 GMT). Los meteorólogos franceses habían pronosticado fuertes lluvias y tormentas para la noche del domingo, lo que representaba un peligro para la seguridad y condiciones de juego imposibles.

¿Cómo afecta esto a la ceremonia del Balón de Oro?

La decisión parece que impedirá que la mayoría de los jugadores del PSG asistan a la ceremonia del Balón de Oro el lunes por la noche en París, con el delantero Ousmane Dembélé como uno de los favoritos para ganar entre los nueve jugadores del PSG nominados para el premio masculino. El portero Gianluigi Donnarumma se ha unido desde entonces al Manchester City, pero fue nominado como jugador del PSG.

Sin embargo, Dembélé y Doué —las estrellas de la goleada 5-0 del PSG sobre el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada— están ambos lesionados y no fueron incluidos en la convocatoria para el partido contra el Marsella. Tampoco lo fue el mediocampista clave João Neves, quien también está recuperándose de una lesión.

Luis Enrique del PSG fue nominado a mejor entrenador y por lo tanto no podría recoger el premio en persona si gana.