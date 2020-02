Fans explotan en contra ‘La Academia’ por triunfo de Dalú

CD.MÉXICO.-La Academia llegó a su final el pasado domingo tras 16 semanas en las que los participantes sorprendieron una y otra vez con su gran talento, dando como absoluta ganadora a Dalú de Sinaloa, resultado que causó gran polémica tanto en el foro como en las redes sociales, donde algunos fans del proyecto acusaron de “fraude” a la producción de Azteca.

La gran final del reality musical se vivió llena de emociones e increíbles actuaciones por parte de los académicos, siendo los números de Dalú de los más aplaudidos por parte de los críticos; sin embargo, la participante mexicana no había logrado conseguir el mayor numero de votos en semanas anteriores y no solía recibir críticas tan positivas del quinto juez como sus compañeros Angie y Dennis, por lo que al momento de resultar ganadora, algunos seguidores del proyecto se mostraron incrédulos por el resultado y atacaron duramente a la joven mexicana y a La Academia por no darle el primer lugar a Angie, de Honduras, quien se había perfilado como “la gran favorita”.

​Al momento en que Adal Ramones anunció a Angie como segundo lugar y a Dalú como ganadora, en lo que fue una noche muy reñida, en el foro se escuchó a un grupo de personas gritar la palabra “fraude” mientras Dalú incrédula y feliz abrazaba a sus compañeros y a los jueces, quienes se mostraron sumamente contentos con el resultado.

Según se anunció durante el programa, la diferencia de votos entre las participantes fue mínima, pues de 21 millones de votos recibidos, la mexicana consiguió el 24.29 por ciento de las votaciones, mientras la hondureña se llevó el 24.05 por ciento.

El resultado no convenció a los fans de Angie, quienes rápidamente se expresaron en redes sociales contra el triunfo de Dalú y contra la producción de Azteca.

Claro que Dalú era la competencia más fuerte de Angie en La Academia, pero nunca estuvo por encima ni de Angie, ni de Dennis en votación y hoy le dan el primer lugar.

¡Esto no fue justo! #LaAcademia #AngieFlores #FinalLaAcademia pic.twitter.com/NtNqYHMdvi — Gabriel Ortiz (@gabrielortizhn2) February 24, 2020

Angie ganó todos los duelos y de la nada viene y gana Dalú#LaAcademia #FinalLaAcademia pic.twitter.com/agyi9CysZu — Andrea Garcia (@Afernandag_) February 24, 2020

Weeeey Dalu no le gano ni el 30% en las batallas a NADIE y resulta que ganó a Denis y ANGIE ¡FRAUDEEEEE! #LaAcademia#FinalLaAcademia pic.twitter.com/PSw2h8DzJq — Giovanny Samayoa (@SamayoaGiovanny) February 24, 2020

Sigo enojada y solo vean la diferencia verdad. En nuestras narices el fraude. #LaAcademia #Fraude#FraudeLaAcademia pic.twitter.com/epfd1085ZV — Andrea Garcia (@Afernandag_) February 24, 2020

A pesar de las críticas que recibía semana a semana, Dalú logró conquistar a los jueces y a un gran numero de fans durante su estancia en La Academia, además de lograr dos actuaciones increíbles durante la final cantando “Sola otra vez”, de Céline Dion y “Abrázame” junto a Rocío Banquells y llevándose grandes halagos por parte de los críticos.

Los seguidores de la sinaloense no dudaron en contraatacar los malos comentarios y defendieron el gran e indiscutible talento de Dalú.

Dalú, siempre dejaste lo mejor de ti en ese escenario, fue un deleite escuchar la potencia de voz que tienes y tu forma de interpretar. Por fin terminaste de creer en ti misma. Eres un ejemplo. Eres enorme. #FinalLaAcademia #DaluGanadora @lacademiaazteca #LaAcademia pic.twitter.com/YBC8Kt7IdX — La Academia Fans (@AcaFansAzteca) February 24, 2020

#AbriendoLaConversación En parte el triunfo de dalú se debe a los nuevos espectadores del programa, todos ellos votaron por talento o sea DALÚ <3 además el hate centroamericano que le tiraron en competencia hicieron que esta vez México se uniera y votara por su mejor mexicana — Bang Bang (@Leisuree_) February 24, 2020

Dalú, noche a noche lograste cautivarnos con tu increíble voz.

Y con todo y un pie izquierdo demostraste que no se necesita bailar para cantar increíble. Más de una vez me hiciste llorar, se vienen grandes cosas para tu carrera.

La más completa y talentosa logró coronarse pic.twitter.com/SsHh0TnGDa — しᗩ ᑕᝪᗰᗩᗞᖇᏆᎢᗩ (@LaComadritaOf) February 24, 2020

Todos al Ángel ¡Repito! Todos al Ángel, hoy ganó el talento, gano México, gano nuestro poder satánico, gano la justicia divina, gano Dalú #FinalLaAcademia pic.twitter.com/pSgudEn6Yi — Don Sincero (@Patan_Principe) February 24, 2020

Yo cuando Dalú ganó La Academia#FinalLaAcademia pic.twitter.com/N908sATu8x — José Roque (@Joseroqueoff) February 24, 2020