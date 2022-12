Fans de Santa Fe Klan y Maya Nazor se pelean por fotos de la expareja

Mientras que Santa Fe Klan y Maya Nazor no han revelado detalles del por qué ya no están juntos, los fans del rapero y de la influencer hacen conjeturas de los motivos del truene y hasta se pelean en redes por las publicaciones de sus ídolos. Y es que el pasado 24 de diciembre, Ángel Quezada, verdadero nombre de Santa Fe Klan, posteó una foto junto a un Santa Claus deseando Feliz Navidad, publicación que desató varias críticas porque desde hace tiempo el cantante no comparte fotos con Luka, el hijo que tuvo con Maya, con quien habría cortado según un mensaje que la influencer dio a conocer en un en vivo, donde pidió que ya no le preguntaran por Ángel y que él siempre sería alguien importante porque es el padre de su hijo.

Además, el artista de 23 años lanzó el tema ‘Separaos’, el cual habla de una ruptura amorosa. Los fans del rapero, quien cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram, lo cuestionaron por su hijo, y le recomendaron que conviviera con él porque la vida no es sólo trabajo, sino estar con la familia, independientemente de que las cosas con Maya ya no estén bien.

‘¿Y el hijo we? Trabajo siempre va a ver carnal, pero ver a tu hijo crecer eso solo lo veras 1 vez en tu vida Ángel, te arrepentirás después de no haber vivido su primera Navidad con tu hijo, aunque no quieras a la mamá, el bebé. El trabajo nunca va primero, la familia es primero siempre’. ‘Pásala con tu hijo, ya estás grande para andar jugando’. ‘Este bato ni le dedica tiempo a su familia si es un gran cantante. Pero solo se la pasa de parranda y pues así la nta como no lo van a dejar’, se lee.

Y aunque se desconoce si en efecto Santa Fe pasó la Navidad lejos de su hijo, usuarios deducen que el cantante sólo se la pasa o trabajando o en fiestas, tal como lo comparte en sus estados, donde recientemente posteó un video en el que aparece cantando su nuevo tema ‘Separaos’ en su tienda de ropa.

Maya Nazor posa sexy

Mientras que Santa Fe Klan, en días pasados lanzó el tema ‘Separaos’, donde se observa devastado y llorando por una ruptura amorosa, la influencer, que suma Maya Nazor, que suma más de cuatro millones de seguidores en Instagram, postea sexys fotografías de sí misma e ignora las preguntas que le hacen sus fans sobre Ángel Quezada. La joven de 23 años sigue recibiendo los ‘likes’ del papá de su hijo, y aunque ninguno de los dos ha detallado cómo se encuentra la relación, no han subido fotos juntos desde hace ya varios días.

Hace unos días, Maya logró sumar más de un millón de ‘likes’ en una foto en la que escribió el mensaje: ‘Me gusta mi nueva versión’; los fans del rapero lejos de elogiarla le reclamaron su ‘falso amor’ y la tacharon de ‘mantenida’. ‘Sólo jugaste con él y el por soñar tan alto, que mala onda…’. ‘Tu nueva versión pensionada’. ‘Ojalá se te revierta todo lo que le hiciste a Ángel. ‘Jajaja nada más quería un bebé para pedirle dinero al Ángel’. ‘La version de una mantenida, recuerda el karma existe’.

En junio, Nazor posteó una foto embarazada junto a Ángel que acompañó con un amoroso mensaje. ‘Lo único que deseo es que podamos seguir juntos en tiempo y lugar, para volver el tiempo eterno y ese lugar en nuestro hogar, feliz primer Día del padre mi amor @santa_fe_klan_473, te amamos Luka y yo’.