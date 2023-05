Fanáticos lanzan bombas de humo en partido entre Ajax y Groningen

CIUDAD DE MÉXICO.- La jornada 32 del futbol de los Países Bajos vivió un momento de tensión en el partido entre Ajax y Groningen.

El encuentro quedó suspendido de forma definitiva después de que los fanáticos del equipo local lanzaron bombas de humo al terreno de juego.

Los ultras arrojaron los artefactos en señal de protesta, ya que su equipo descendió luego de 23 años de mantenerse en la Eredivisie.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR

