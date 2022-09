Familiares de Heidi Mariana, asesinada por militares en Nuevo Laredo, exigen justicia en Palacio Nacional

Ciudad de México.- La madre de la pequeña Heidi Mariana, víctima de privación arbitraria de la vida por personal de la SEDENA en Nuevo Laredo, acompañada de familiares, amigos, defensores de Derechos Humanos, encabezó una manifestación pacífica frente a Palacio Nacional en busca de visibilizar la tragedia, exponer la verdad de los hechos y pedir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manifestación se llevó a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde; posterior se realizó una caminata por el Zócalo, mostrando pancartas en las que la ciudadanía neolaredense pide justicia por el crimen de la niña, perpetrado por militares la noche del 31 de agosto en Nuevo Laredo.

Se está exigiendo una Investigación exhaustiva imparcial y urgente. Además de medidas cautelares de protección a familiares y a la sobreviviente, ante el acoso militar que están sufriendo.

Aracely Pérez Rodríguez, madre de la pequeña, su abogado Edgar Netro y Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo entregaron ante la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia de la República, un oficio solicitando una audiencia con López Obrador, para que conozca la verdad de lo sucedido y no defienda a los militares asesinos.

En conferencia de prensa en el Centro PRODH, se dieron a conocer detalles de las investigaciones que ha realizado el CDHNL, que confirman la participación de personal militar, quienes dispararon en contra del vehículo donde la niña Heidi Mariana era llevada al IMSS, porque se sentía mal de salud. Aracely Pérez, madre de la menor y Griselda, sobreviviente y esposa del abuelo, agradecieron el apoyo.

“Estamos aquí, para enviarle un mensaje al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones señalan que la responsabilidad es del Ejército Mexicano”, aseveró Ramos Vázquez en su intervención.

Detalló que a las 22:23 horas del 31 de agosto, Griselda –familiar de la niña- la llevaba al IMSS en su auto, junto a su hermano Kevin, de 7 años.

Salen de su domicilio en la cuadra 8 de la calle Hidalgo y en el crucero de 20 de Noviembre y Doctor Mier dan vuelta porque hay un vehículo militar obstruyendo la circulación.

“Avanza por Doctor Mier y a unos 20 metros ella –Griselda- escucha unos disparos, a los 50-100 metros, el niño Kevin le dice que su hermanita está herida. La señora voltea, ve a Heidi manchada en sangre, se detiene, baja del carro, abre la puerta, la carga y vuelve a manejar, para dirigirse al IMSS”, manifiesta el presidente del CDHNL.

La niña es llevada a pediatría –Griselda es asistente médico en el mismo hospital- la pone en una camilla pediátrica, pero ya no tenía signos de vida. Aracely Pérez, madre de la menor, quien hace sus prácticas profesionales en el IMSS, es quien la recibe.

“Lo que viene después es lo peor, el trámite burocrático de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y al día siguiente, la posta de AMLO intentando minimizar los hechos y porque asume SEDENA y López Obrador esta postura, porque se trata de Tamaulipas, porque es Nuevo Laredo”, asevera Ramos Vázquez.

Agrega “Tamaulipas es la evidencias más clara que el uso de las fuerzas armadas en tarea de seguridad pública no funciona, no es recomendable, (en Tamaulipas y Nuevo Laredo han estado Marinos, SEDENA y ahora la Guardia Nacional desde hace dos décadas) casos como el de Heidi y 12 años antes Martin y Briyan Salazar, evidencia que quienes pagan la factura de esta guerra, son los inocentes”.

Se exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no obstruya la investigación y que no exonere antes de tiempo a los militares, que esta evidenciado en testimonios y videos, fueron quienes perpetraron el asesinato de la niña de 4 años.

Santiago Aguirre Espinoza, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Juan Martin Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) condenaron el homicidio de la pequeña e hicieron un llamado a no continuar con la militarización de la seguridad.

“Invito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda intervenir con medidas cautelares, para el pequeño por el impacto que está teniendo, que es muy fuerte, e insistir a Andrés Manuel López Obrador, por Heidi, por los niños, por las niñas, paren la guerra, no militaricen más el país”, señaló Pérez García.