Familia dice que hombre mexicano baleado en instalación de ICE en Dallas ha muerto

El hombre mexicano fue uno de los tres detenidos heridos de bala en el ataque del 24 de septiembre

Personas que tenían citas en una oficina de inmigración en Dallas reciben órdenes de irse tras reportarse un tiroteo el 24 de septiembre del 2025. (AP foto/Julio Cortez)

DALLAS (AP) — Un segundo detenido herido de bala en un ataque a una oficina de inmigración en Dallas la semana pasada ha fallecido, informó su familia el martes.

En un comunicado compartido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la familia confirmó que Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, sucumbió a sus heridas después de ser retirado del soporte vital.

El hombre mexicano fue uno de los tres detenidos heridos de bala en el ataque del 24 de septiembre a una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas. Ese ataque dejó a un hombre muerto y a otros dos detenidos gravemente heridos. Las autoridades identificaron previamente al hombre que murió en el ataque como Norlan Guzmán-Fuentes.

Las autoridades han dicho que el atacante, Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente desde un tejado cercano. Dijeron que odiaba al gobierno de los Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales. Ningún personal de ICE resultó herido en el tiroteo, y Jahn se suicidó después del asalto.

El ataque ocurrió en momentos en que las detenciones masivas de inmigrantes han generado rencor hacia los agentes de ICE y han sembrado miedo en las comunidades inmigrantes de todo el país.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia”, declaró Stephany Gauffeny en el comunicado. “Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”.