‘Familia’: Camila Cabello encuentra alegría en sus raíces

NUEVA YORK.— Camila Cabello dice que encontró alegría en sus raíces mientras trabajaba en ‘Familia’, su nuevo álbum de estudio. La cantante y compositora pop, nacida en La Habana de madre cubana y padre mexicano, se sumergió en la música que escuchaba de niña e incluso se aventuró a escribir por primera vez un par de canciones completamente en español.

‘Tenía curiosidad de cuál sería el proceso, porque mi proceso en inglés es que tomo un micrófono y simplemente canto lo que se me ocurra, incluidas las letras. Así que pensé: ‘Me pregunto qué saldrá en español», dijo en una entrevista reciente por Zoom desde Los Ángeles.

Lo que salió fue ‘Hasta los dientes’, un tema pop con la cantante urbana argentina María Becerra sobre los celos que una pueda sentir por el pasado de un exnovio. Y luego ‘Celia’, un tema rítmico que parece hacer referencia a Celia Cruz, la Reina de la Salsa, en el estribillo: ‘Ha vivido toa la vida sin azúcar / Conoció a Celia sin ir pa’ Cuba’.

Con 12 canciones en inglés, español y ‘spanglish’, incluidos los sencillos ‘Don’t Go Yet’ y ‘Bam Bam’ con Ed Sheeran y colaboraciones con WILLOW (‘psychofreak’) y el cantante cubano Yotuel (‘Lola’), Cabello lanzó su tercer disco en solitario bajo Epic Records el viernes.

‘Mi herencia y mis raíces son una gran parte de lo que soy, y cada vez más algo que me hace sentir realmente conectada y feliz y algo a lo que quiero acercarme más a medida que envejezco’, dijo refiriéndose a sus padres y abuelos al hablar sobre el título del álbum.

Pero también mencionó a sus amigos y colaboradores cercanos, su ‘familia por elección’, como los llamó: ‘Se trata realmente de la comunidad y de lo importantes que son las relaciones para mí y creo que para todos’.

Musicalmente, el álbum utiliza ritmos clásicos como el mariachi mezclado con sonidos contemporáneos en canciones como ‘La buena vida’, que Cabello interpreta en inglés acompañada por Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, con un coro en español de la banda mexicana y del propio padre de la cantante, Alejandro Cabello. Lo estrenó el pasado octubre en un ‘Tiny Desk (Home) Concert’ de NPR por el Mes de la Herencia Hispana, presentándolo como uno de sus favoritos de su entonces próximo álbum.

‘Esa fue una de las canciones que escribí con (los productores) Ricky (Reed), Cheche Alara y Edgar Barrera. Estábamos escuchando canciones que oía de pequeña: algo de Alejandro Fernández, canciones de mariachi que tocaba mi papá cuando yo era más joven. Pensamos, ‘¿Qué podemos hacer que sea interesante y extraño?».

Probaron combinar una canción rítmica de pop con mariachi y los entusiasmó el resultado. ‘Sí, se lucieron en la producción’, dijo Cabello.

También está ‘Lola’ con Yotuel, que coescribió con Mike Sabath y Scott Harris, sobre una mujer que quiere ‘patria y vida’ en lugar de ‘patria o muerte’, el lema de Fidel Castro. La línea proviene de la canción ganadora del Latin Grammy de 2021 ‘Patria y vida’ de Yotuel, Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo y Maykel Osorbo. Se había convertido en un himno de las manifestaciones en Cuba ese año luego que algunos de sus autores se atrevieron a expresar por primera vez su inconformidad con el gobierno.

‘Me emocioné mucho cuando Yotuel dijo que sí a escribir en esa canción (‘Lola’) y colaborar conmigo porque, para mí, ‘Patria y vida’ cambió la historia y le dio a la gente mucha valentía y esperanza de que las cosas podrían cambiar en Cuba’, dijo Cabello.

Para ella, ‘Lola’ representa no sólo a la gente de su país natal sino de cualquier otra nación que reprime sistemáticamente, donde ‘las personas inteligentes y talentosas no tienen las mismas oportunidades debido al lugar donde nacieron y donde viven’, dijo la cantante, quien llegó a Miami a los 6 años. ‘Sólo estaba reflexionando sobre cómo hubiera sido mi vida si mi familia no hubiera venido a los Estados Unidos y todas las posibles alternativas’.

En cuanto a ‘Bam Bam’, que muchos fanáticos señalaron como una posible canción sobre la ruptura de su relación con Shawn Mendes a finales del año pasado, dijo que ‘por supuesto que es algo personal; cada canción (en el álbum) es lo que yo estaba sintiendo ese día (que la escribí)’.

Pero con el pegadizo coro ‘Así es la vida, sí / Yeah, that’s just life, baby’, ¿cómo se creó esta canción?

‘Bueno, en la música latina hay muchas canciones con ese tipo de lecciones de vida… como la impermanencia de las cosas y de los tiempos difíciles y buenos. Creo que la impermanencia del amor y las relaciones también es algo muy común; uno simplemente nunca sabe lo que está a la vuelta de la esquina, cómo las cosas van a progresar, cambiar y transformarse’, dijo Cabello, agregando que, cuando pasa por un mal o buen momento, su madre siempre dice ‘así es la vida… las cosas te pillan por sorpresa’.

Después de escribir la canción con su equipo basándose en ese principio, dijo que se la enviaron a Ed Sheeran, quien hizo algunos cambios ‘increíbles’ y le mandó la progresión de acordes que ahora se escucha en el tema.