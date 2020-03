Falta personal en hospitales por permisos

Autoridades acuerdan revisar las licencias, luego que en algunos casos hallaron irregularidades; el 51% de médicos y enfermeras no van a trabajar; en caso grave, todos serán llamados.[Expreso]

VICTORIA, TAM.- Las áreas administrativas de todos los hospitales estatales realizarán una revisión a fondo de licencias médicas con goce de sueldo, luego que se ha detectado un marcado ausentismo que podría generar falta de personal médico, y de enfermería en los nosocomios en caso de una emergencia por el Covid-19.

A la fecha entre un 50 a 51 por ciento del total de trabajadores de hospitales estatales que son 9 mil entre eventuales y de base han dejado de presentarse a su centro de trabajo.

Por lo que se está convocando a regresar a los nosocomios tiene dos objetivos, dijo Adolfo Sierra Median, Secretario General de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

“Regresar es para dos aspectos, para darle legalidad jurídica a su salida, porque únicamente se fueron de forma verbal, y necesitamos darles el documento para que jurídicamente en caso de un accidente puedan confirmar la legalidad”.

Dijo que van a revisar el área de enfermería principalmente, “porque es el que registra el gran problema de ausentismo”, ahora van a poner candado a permisos médicos con goce de sueldo.

“Vamos a seguir respetando patologías y enfermedades de trabajadores, de quienes tienen hijos menores de 12 años, pero quien este sana se va a tener que regresar a trabajar”.

Dijo que las enfermeras con problemas de hipertensión, diabetes y otras enfermedades establecidas en el decreto se van a quedar en su casa, como medida de protección porque les bajan las defensas y estarían sujetas al contagio.

Mientras que los médicos mayores de 60 años o más, “no se les va a dar el permiso a los que tengan dos empleos y que en el otro empleo no les den ese ese permiso, tampoco a los que tienen consulta particular, si siguen con los privado quiere decir que no requieren permiso”.

Advirtió que todos, en general el personal de la Secretaría de Salud, debe regresar a su centro de trabajo en caso que se presente una contingencia por el coronavirus.

La gente que hoy cuenta con licencia o permiso es para proteger su integridad, “pero si en un momento dado la secretaría requiere su colaboración va a ser llamado”.