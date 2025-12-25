Fallece Pat Finn, actor de Friends y figura de la comedia televisiva

El intérprete murió a los 60 años tras complicaciones por cáncer; participó en Friends, Seinfeld y The Middle

El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.

“Estamos seguros de que los queridos amigos de Pat y colegas leyendas de Chicago, Chris Farley, George Wendt y Mike Hagerty (conocido como Hags), le están guardando un lugar en el sofá para ver a sus amados Bears. La familia pide respeto a su privacidad en este momento”, expresaron en el mensaje compartido en redes sociales.

Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.

Nacido como Patrick Cassidy Finn, el actor creció en Wilmette, Illinois, y realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Marquette. Tras graduarse, consolidó su formación artística en Chicago, donde se integró a Second City, una de las instituciones más influyentes de la comedia estadounidense. Ahí se desempeñó como estudiante, actor y miembro de la Second City Touring Company, con la que realizó diversas giras.

Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.

En el comunicado, su familia explicó que, pese a recibir atención médica especializada, el cáncer avanzó y finalmente hizo metástasis, lo que limitó las opciones de intervención terapéutica.