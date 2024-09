Fallece Kris Kristofferson, cantante, compositor y actor, a los 88 años

LOS ÁNGELES (AP) — Kris Kristofferson, un beneficiario de la beca Rhodes con un hábil estilo para escribir y un carisma áspero que se convirtió en un superastro de la música country y un cotizado actor de Hollywood, ha muerto.

Kristofferson falleció el sábado en su casa en Maui, Hawai, dijo en un correo electrónico Ebie McFarland, vocera de la familia. Tenía 88 años.

El artista murió en paz, rodeado por sus familiares, agregó McFarland. No se proporcionó la causa del deceso.

A partir de la década de 1960, el músico oriundo de Brownsville, Texas, escribió clásicos como “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” y “Me and Bobby McGee”. Kristofferson era un cantante, pero sus canciones se hicieron más conocidas en las interpretaciones de otros, ya fuese Ray Price entonando “For the Good Times” o Janis Joplin cantando a todo pulmón “Me and Bobby McGee”.

Junto a Ellen Burstyn, Kristofferson protagonizó la cinta “Alice Doesn’t Live Here Anymore” de Martin Scorsese en 1974; estelarizó “A Star is Born” junto a Barbra Streisand en 1976, y actuó al lado de Wesley Snipes en “Blade” de Marvel en 1998.