Fallece hombre de la tercera edad en hospital del IMSS

Había sufrido quemaduras en una explosión en su domicilio

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de la tercera edad falleció en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta frontera, luego de permanecer internado por complicaciones de salud derivadas de un deterioro neurológico, informaron autoridades ministeriales.

El deceso correspondió a una persona identificada como Margarito “R”, de 86 años de edad, quien había sido ingresado al nosocomio un día antes debido a su condición médica.

De acuerdo con el personal del hospital, la muerte fue confirmada durante la mañana, procediéndose conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Durante la inspección realizada en el área de mortuorio, se observó que el cuerpo presentaba lesiones cutáneas en ambas extremidades inferiores, situación que fue asentada en el informe correspondiente.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y recabar información con los familiares.

La hija del fallecido refirió a las autoridades que su padre había sufrido un accidente en su domicilio semanas atrás, cuando una explosión provocada por una fuga de gas le ocasionó quemaduras en gran parte del cuerpo.

Aunque en un inicio no fue hospitalizado, con el paso de los días presentó complicaciones que derivaron en varios ingresos médicos, quedando el caso documentado por la autoridad ministerial para los trámites legales correspondientes.