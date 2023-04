Fallece el músico y actor japonés Ryuichi Sakamoto

ARCHIVO – El maestro Ryuichi Sakamoto posa durante una sesión de la película "Coda" en la 74ª edición el Festival de Cin de Venecia en Venecia, Italia, el 3 de septiembre de 2017. La empresa discográfica japonesa Avex dijo que Sakamoto, quien hizo la música de películas como "The Last Emperor" y "The Revenant", ha muerto. Tenía 71 años. Falleció el 28 de marzo de acuerdo con un comunicado enviado el 2 de abril de 2023. (Foto AP /Domenico Stinellis, archivo)